Gäubote-Cup: Hallenfußball im Marathonmodus und mit einer Neuerung

Der VfL Herrenberg macht aus dem Jahresende ein sportliches Großereignis: Beim 54. Gäubote-Cup treffen Tempo, Tradition und Turnierdramatik aufeinander. Gespielt wird mit Bande, kurzen Pausen und klarem Zeitplan vom morgigen Samstag an – gekrönt vom Finale am Montagabend. Abseits des Feldes setzt der Veranstalter auf neue Wege: Essen und Getränke gibt es ausschließlich bargeldlos, ergänzt um ein erweitertes, auch veganes Angebot.

Neue Wege geht der VfL Herrenberg beim Aktiventurnier, was die Bezahlung an den Getränke- und Verpflegungsständen angeht. Bei dem Fußballtreff in der Längenholzhalle, der an drei Tagen in der Regel über 2500 Besucher und aktive Sportler zählt, ist viel Bargeld in Umlauf.

Mit dem Rottweiler Unternehmen Eventpaysystem hat der VfL jetzt einen Anbieter gefunden, der während der drei Turniertage ein bargeldloses Bezahlen ermöglicht. Dabei kann jeder Besucher eine so genannte „Cashcard“ (Geldkarte) erwerben, die dann mit Beträgen von 20 oder 50 Euro aufgeladen wird.

An jedem Stand gibt es zwei Lesegeräte, auf denen der jeweilige Betrag abgebucht wird. Bei Bedarf kann an jeder Kasse die Karte wieder aufgeladen beziehungsweise auch entladen werden. Giuseppe Costanza weist daraufhin, dass die Zahlung sämtlicher Speisen und Getränke nur über die Geldkarte erfolgen kann. Der bargeldlose Zahlungsverkehr ermöglicht dem Verein auch eine bessere Übersicht über die getätigten Umsätze.