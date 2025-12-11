Gäubote-Cup entfacht die Hallenleidenschaft in Herrenberg

Wenn der VfL Herrenberg vom 27. bis 29. Dezember 2025 zum Gäubote-Cup lädt, trifft regionaler Hallenfußball auf ein Turnier mit mehr als fünf Jahrzehnten Geschichte. 24 Mannschaften aus Landesliga bis Kreisliga drängen in die Halle, um einen der begehrtesten Pokale der Region zu gewinnen. Tempo, Tradition und ein vollgepackter Spielplan machen den Hallenwinter zu einem sportlichen Höhepunkt.

Der Gäubote-Cup ist mehr als ein Hallenturnier. Seit 1971 werden in Herrenberg im Dezember Sieger gekürt, insgesamt 13 Vereine haben sich bisher in die Historie eingetragen. Rekordhalter sind der SV Böblingen und der VfL Herrenberg mit je zwölf Titeln, dicht gefolgt vom VfL Nagold, der seit 2017 mehrfach triumphierte. Die Tradition bildet das Fundament für ein Turnier, das jedes Jahr aufs Neue sportliche Relevanz beweist.

Am 27. Dezember startet das Turnier mit Gruppen A und B. Die Halle wird bestimmt bereits früh gefüllt sein, wenn der VfL Herrenberg als Gastgeber um 17 Uhr gegen TV Gültstein ins Turnier eingreift. Zudem spielen Mannschaften wie der TSV Ehningen, die SG Gäufelden, der SV Oberjesingen oder die SGM Altingen/Entringen.

Der Spielplan des ersten Tages umfasst 30 Begegnungen – ein Marathon, der zeigt, wie dicht die Leistungsdichte ist. Landesligisten, Bezirksligisten und Kreisliga-Teams treffen aufeinander, was jede Partie unberechenbar macht.

Zweiter Turniertag bringt neue Kräfte ins Feld

Am 28. Dezember steigen die Gruppen C und D ein. Teams wie der VfL Nagold, der SV Rohrau, der FC Gärtringen, die Spvgg Aidlingen oder der SV Nufringen prägen die Gruppe C. Die Gruppe D ist mit dem TV Darmsheim, den Sportfreunden Gechingen, dem TSV Kuppingen, dem FV Mönchberg, dem SV Böblingen U19 und dem VfL Herrenberg U19 hochkarätig besetzt.

Auch an diesem Tag bringt die Halle in Herrenberg ab 17 Uhr Fußball am laufenden Band hervor. Insgesamt 30 Spiele halten das Niveau konstant hoch und bereiten den Weg für die entscheidenden Gruppen am Finaltag.

Finaltag fordert die besten Teams

Der 29. Dezember führt die Mannschaften in die Zwischenrunde. Die Gruppen E bis H setzen sich aus den Platzierungen der Vortage zusammen. Dadurch treten Teams gegeneinander an, die sich zuvor nicht begegnet sind. Der Modus bringt zusätzliche Spannung und sorgt für Fairness.

Ab 19:45 Uhr folgen die Viertelfinals, ab 20:53 Uhr die Halbfinals. Der Turnierplan führt schließlich zum großen Finale um 21:44 Uhr. Titelverteidiger ist der VfL Nagold, der in den Jahren 2023 und 2024 die Nase vorne hatte.

Ein Turnier, das die Region verbindet

Landesliga bis Kreisliga, 24 Mannschaften, über 80 Spiele in drei Tagen – der Gäubote-Cup bleibt ein Pflichttermin für Spieler, Trainer, Zuschauer und Vereine der Region. Die Längenholzhalle in Herrenberg wird zum Treffpunkt für Fußballer aller Generationen, die gemeinsam den sportlichen Jahresausklang gestalten.

Wenn am 29. Dezember der Sieger feststeht, wird er in eine namhafte Reihe treten, die seit 1971 Bestand hat und die Tradition des Turniers weiterträgt.