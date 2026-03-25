Gaetano Mannos Abschied vom Wuppertaler SV rückt in ein neues Licht Wuppertaler SV: Ursprünglich sah der Abschied von Gaetano Manno nach einem geordneten Rückzug aus. Seine Kritik an den Ultras sowie fehlende Dankbarkeit gegenüber seiner Person rücken den Abschied in ein völlig neues Licht. von Linus Bien · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Gaetano Manno sieht interne Machtkämpfe beim WSV. – Foto: Jochen Classen

Als Gaetano Manno vor nun fast zwei Wochen bekannt gegeben hat, sich aus der sportlichen Leitung des Wuppertaler SV zurückziehen zu wollen, sah alles danach aus, als würde es wirklich ruhiger um den Ex-Bundesligaspieler werden. Jetzt meldet er sich im Interview bei RevierSport zu Wort und erhebt Vorwürfe über einen vereinsinternen Machtkampf.

„Das ist vereinsinterne Politik – ein Machtkampf!“ Drei Spiele sind inzwischen absolviert, seit Gaetano Manno verkündet hat, er wolle sich in den Hintergrund der sportlichen Leitung begeben. Mit einer Niederlage und zwei torlosen Unentschieden sind immerhin zwei Punkte im Stadion am Zoo geblieben, doch der 16. Tabellenplatz bleibt die bittere Realität. In blau-roten Kreisen scheint es eine Gruppe zu geben, die das Manno-Aus von Anfang an geplant hätte – so die Behauptung. Anfangs hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins noch: „Gaetano hat in den Gesprächen sehr deutlich gemacht, dass für ihn ausschließlich das Wohl des Vereins und der Mannschaft im Mittelpunkt steht. Diese Haltung verdient großen Respekt. Die gemeinsame Entscheidung ermöglicht es uns, in der entscheidenden Phase der Saison den Fokus vollständig auf die sportlichen Aufgaben zu richten.“

Der 43-Jährige hat einen Kampf gegen seine Person festgestellt: „Das ist vereinsinterne Politik – ein Machtkampf! Das war eine gegen mich gesteuerte Kampagne. Die Ultras wurden gegen mich aufgehetzt“, beschreibt er dem RevierSport. Weiter erklärt er, dass es durchaus jedermanns Recht sei, sich frei zu äußern. Unverständnis über die Ultras Besonders auffällig ist es, dass im Stadion weiterhin das „Manno raus“-Banner hängt, das ursprünglich den Unmut der WSV-Ultras über die Arbeit des sportlichen Leiters in die Öffentlichkeit getragen hat. Das sorgt für Fragezeichen bei Manno: „Im Ernst: Ich frage mich langsam, was das Ziel der Leute ist: Manno raus oder den WSV in der Regionalliga halten? Ich bin doch weg, dann kann das Banner auch verschwinden“, erklärt er sein Unverständnis. Mit Blick auf seine durchaus längere Wuppertaler Vergangenheit fehlt ihm vor allem eines: die Dankbarkeit: „Aber am Ende ist es eben so, dass es in unserer Gesellschaft nur noch wenig Respekt gegenüber Mitmenschen gibt und schon gar keine Dankbarkeit“, kritisiert er. Böses Blut möchte er aber keinesfalls, denn er steht weiterhin in enger Verbindung mit den Vereinsverantwortlichen – auch mit Cheftrainer Mike Wunderlich, dem er nach wie vor in beratender Funktion zur Verfügung stehe.