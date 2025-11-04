Gästezuschauer beleidigen Spieler und Schiedsrichter im Bezirkspokal

Im Rahmen eines Pokalspiels kam es laut den Angaben des Fußballbezirks Nordschwarzwald in einer vergangenen Partie zu unschönen Szenen während des Spiels. Beteiligt waren dabei die Zuschauer der Gästemannschaft.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Das Folgende teilt der Fußballbezirk Nordschwarzwald mit:

"Strafe wegen Zuschauerverhalten

Nach dem Bezirkspokalspiel zwischen dem TSV Neuhengstett und der SGM Oberreichenbach/Würzbach hat das Sportgericht Nordschwarzwald die SGM Oberreichenbach/ Würzbach wegen sportwidrigen Zuschauerverhaltens mit einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich belegt.

Mehrere Zuschauer aus dem Gästebereich beleidigten in der zweiten Halbzeit Spieler der Heimmannschaft mit derben Ausdrücken und drohten dem Schiedsrichter sinngemäß: „Pfeif richtig, sonst sehen wir uns nach dem Spiel am Auto.“

Das Gericht wertete das Verhalten als massiven Eingriff in das Spielgeschehen und stellte klar, dass der Verein für seine Anhänger verantwortlich ist. Da die Störungen beinahe zu einem Spielabbruch geführt hätten, fiel die Strafe entsprechend aus. Der bestrafte Verein bedauerte den Vorfall und kündigte an, künftig stärker auf seine Zuschauer einzuwirken."

