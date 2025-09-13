Gäste-Torwart fliegt – SVN verzweifelt in Überzahl an Hüven

In einer umkämpften Partie trennten sich Neubörger und Hüven mit einem 1:1-Unentschieden. Neubörger startete stark und setzte die Gäste früh unter Druck. Schon in der 2. Minute musste Hüvens Keeper Bogdan eine Großchance von Matthias Wessels Fischer entschärfen. In der Folge erspielte sich Neubörger durch Paul Hermes, Jakob Kerßens und Fynn Wübben weitere gute Möglichkeiten, während Hüven offensiv zunächst kaum stattfand.

In der 17. Minute fiel schließlich das verdiente 1:0: Nach einem langen Ball nutzte Jakob Kerßens ein Missverständnis in der Hüvener Hintermannschaft und schob zur Führung ein. Bis zur Pause drückte Neubörger weiter, vergab jedoch mehrere Chancen, unter anderem durch Moritz Kerßens und Wübben, der nur die Latte traf.

Nach dem Seitenwechsel kam Hüven besser ins Spiel. Zwar ließ Moritz Kerßens zunächst zwei weitere Möglichkeiten für Neubörger liegen, doch dann schlugen die Gäste zu: In der 62. Minute landete der Ball nach Vorarbeit von Flind, nachdem er zweimal abgefälscht wurde, bei Luca Schwarte, der trocken zum 1:1 verwandelte – sein erstes Saisontor.

Die Partie nahm anschließend an Intensität zu. In der 72. Minute schwächte sich Hüven scheinbar selbst, als Torwart Bogdan Martin, der bis hierhin eine großartige Leistung brachte, nach einem Foul außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Neubörger drängte in Überzahl auf den Sieg, scheiterte aber mehrfach an der Hüvener Abwehr. In der Nachspielzeit verpassten Moritz Kerßens und Paul Hermes die Entscheidung nur knapp.