"Gäste tanzen Samba": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

In der 56. Minute beim Spiel Sportfreund Lorch vs. FC Durlangen – Endstand: 1:0 (So., 27.04.2025, 15:00 Uhr)

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

---

In der 58. Minute beim Spiel SV Jungingen vs. TSV Langenau – Endstand: 2:2 (So., 27.04.2025, 15:00 Uhr)

Trotz gutem Wetter sitzt Verena hier an der Seitenlinie und meckert an allem rum außer am Spiel. Da ist wohl jemand um 5 aufgestanden und grätig!

Liveticker von Dominik Wind

---

In der 46. Minute beim Spiel TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II vs. TSV Hüttlingen - Endstand: 2:0 (So., 27.04.2025, 15:00 Uhr)

Schneider etwas plump im Strafraum von hinten, aber Gruel hält den halbhoch geschossenen Elfmeter! Siehe Instagram @tsvhuettlingen

Liveticker von Dominik Wiedenhöfer

________________

_________________