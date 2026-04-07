Gäste sind sehr effektiv

Trotz ordentlicher Anfangsphase stand am Ende eine sehr deutliche Niederlage gegen einen effektiven Gegner. Zu Beginn war der TVN griffig und gut in der Partie und es wurde ein klarer Handelfmeter verweigert. Nach 21 Minuten trafen die Gäste dann nach einer Ecke zur Führung, die sie drei Minuten später direkt ausbauten. Noch gab man sich nicht auf und war am Anschlusstreffer dran. In der 36. Minute war man aber hinten bei einem Konter unsortiert und kassierte das 0:3. Eduard Spät brachte den TVN mit einer direkt verwandelten Ecke nochmal ran. Allerdings gelang den Gästen mit der Halbzeit das gleiche Kunststück. Bereits früh in der 2. Halbzeit legten die Gäste nach. Eduard Spät traf dann wieder zum 2:5. Die nächsten 3Tore erzielten dann wieder die Gäste, meist nach Kontern. Mario Fischer gelang kurz vor dem Ecke nach einer Ecke von Tobias Wetzel das 3:8. In der nächsten Aktion verletzte er sich leider noch schwerer am Knie.