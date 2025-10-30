Gäste sind kaltschnäuziger

Trotz Traumstart stand am Ende eine deutliche Niederlage für den TVN gegen den Ligaprimus. Für die Führung war Dennis Singer bereits nach vier Minuten verantwortlich. Zuvor liefen bereits Raphael Kaya und Mika Benz allein aus gegnerische Tor zu. Es blieb im Anschluss bei vielen Chancen. So scheiterten die Gäste an Patrick Neidhardt als auch Marcel Vetter und Dennis Singer vergaben weitere Möglichkeiten. Zwei Schlafmützigkeiten in der Nebringer Abwehr brachten die Gäste kurz vor der Pause aber in Führung. Zwischen den Toren hatte Mika Benz die Chance zur abermaligen Führung. Nach der Pause legten die Gäste mit einem Abseitstor zum 3:1 nach. In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen, die nächsten 2 Tore gelangen aber den Gästen. Marcel Vetter gelang auf Vorlage von Quentin Sawall dann noch das 2:5. Den Schlusspunkt setzten kurz vor Schluss aber die Gäste.