Gäste nutzen ihre Torgelegenheiten besser

Im Duell Vizemeister gegen Meister nahmen die clevereren Gäste am Ende nicht unverdient alle drei Punkte mit. Den besseren Start hatte aber die Heimelf: David Barensteiner scheiterte in der sechsten Minute mit einem Kopfball am Torhüter und vier Minuten später zielte Paul Möhrle, ebenfalls per Kopfl, knapp am Tor vorbei. In der 13. Minute gelang dann aber „Paule“ das verdiente 1:0. Doch nur fünf Minuten später konnten die Gäste mit ihrer ersten Gelegenheit ausgleichen. Kurz vor dem Seitenwechsel boten sich Jan Bögel und Paul Möhrle noch gute Gelegenheiten, scheiterten aber beide Male am Schlussmann. Im zweiten Abschnitt ging bei den Gastgebern nicht mehr viel zusammen. Anders die Gästeelf, die nach knapp einer Stunde das 1.2 erzielten. Etwa zehn Minuten vor Schluss erhöhten sie auf 1:3, nachdem Basti Schütte im Heimgehäuse zehn Minuten vorher mit einer Parade noch einen höheren Rückstand vermeiden konnte. Kurz vor Abpfiff traf der amtierende Meister noch die Querlatte.