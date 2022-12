Gäste nehmen die Geschenke des SV Rödinghausen dankend an Das Wiehen-Team verliert gegen den SV Lippstadt mit 1:2. Dabei können die Hausherren das Spiel trotz einer Steigerung in der zweiten Hälfte nicht mehr drehen.

Eine gute Halbzeit im Spiel gegen den SV Lippstadt reichte dem SV Rödinghausen nicht, um seine Ergebniskrise in der Regionalliga West zu beenden. Das Team vom Wiehen unterlag mit 1:2, fiel dadurch in der Tabelle auf Rang neun zurück und musste den westfälischen Rivalen an sich vorbei ziehen lassen.

„Die Situation ist natürlich unbefriedigend, wir sind in einer schwierigen Phase. Jetzt ist jeder von uns gefordert, bei sich selbst anzufangen und zu hinterfragen, warum es derzeit nicht mehr so läuft wie im ersten Teil der Saison. Es ist schließlich der gleiche Kader, der anfangs die positiven Ergebnisse geholt hat“, sagte der enttäuschte SVR-Trainer Carsten Rump angesichts des siebten sieglosen Spiels seines Teams in Folge. Und er fügte hinzu: „Momentan spielt sicher auch der Kopf eine Rolle.“

Den Offensivaktionen fehlt Genauigkeit und Tempo

Dass dem Team vom Wiehen die Lockerheit im Spiel ein Stück weit abhanden gekommen ist, belegte die erste Halbzeit gegen Lippstadt. Der SVR war vor allem darauf bedacht, Fehler zu vermeiden, was auf Kosten der Offensivaktionen ging, denen in der Regel die Genauigkeit und das Tempo fehlte. Jedoch hätte Rödinghausens Stürmer Damjan Marceta in der 18. Minute für mehr Sicherheit sorgen können, als er zentral vor dem Tor frei zum Schuss kam, den Ball aber über die Latte setzte.

Besser machten es die abgeklärt auftretenden Gäste, die auf Fehler des SVR warteten und diese effektiv nutzten. In der 25. Minute eroberte Lippstadt in Höhe der Mittellinie den Ball, schaltete schnell um und der rechts im Strafraum freigespielte Luis Sprekelmeyer lupfte das Leder über den sich ihm entgegen werfenden Keeper Tiago Estevao zum 0:1 ins Tor. Und was ordentliches Selbstvertrauen bewirken kann, bekamen die Hausherren in der 37. Minute zu spüren. Nach einem zunächst abgewehrten Freistoß bekamen sie die Situation im und um den eigenen Strafraum nicht hinreichend gelöscht, letztlich wehrte Estevao den Ball mit einer Faustabwehr zentral auf Phil Halbauer ab, und der 24-jährige gebürtige Lübbecker, der schon in der Vorwoche zwei Tore gegen Fortuna Köln erzielt hatte, hämmerte den Ball direkt aus 25 Metern unten rechts in die Maschen – 0:2.

Rödinghausen ist in zweiter Halbzeit viel griffiger in den Zweikämpfen