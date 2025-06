„Gänsehaut“: Volland, Niederlechner und Co. entfachen Euphorie beim Trainingsauftakt des TSV 1860

München – Absperrgitter am Kabinenausgang, Getränke- und Essensstände sowie hunderte begeisterte Löwenfans. Die Stimmung in Giesing am Sonntagnachmittag war elektrisierend. Dabei ist der erste Anstoß der neuen Drittligasaison noch einige Wochen weg. Die Euphorie im Lager der Sechzger jedoch war bereits beim offiziellen Trainingsauftakt grenzenlos. „Unglaublich, ich hatte Gänsehaut. Man merkt, was für eine Euphorie in diesem Verein herrscht. Ich bin einfach nur unfassbar stolz, endlich den Löwen auf der Brust tragen zu dürfen“, erzählte ein sichtlich faszinierter Florian Niederlechner nach seinem ersten Training Profi beim TSV 1860 .

Dass dieses Szenario nicht eintritt, dafür soll auch der Hauch Champions League sorgen, der am Sonntag durch Giesing wehte. Das lag nicht nur an Volland (17 Einsätze in der Champions League), sondern auch an Siemen Voet. Am Samstag nämlich machten die Löwen Neuzugang Nummer sechs klar. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei vom slowakischen Rekordmeister Slovan Bratislava. Letzte Saison bestritt der Belgier drei Partien in der Königsklasse, lief im stimmungsvollen Wanda Metropolitano bei Atlético Madrid auf.

Pfeifer und Voet verstärken die Abwehr – Markus Brzenska neuer Co-Trainer

Rund 45 Minuten vorher verkündeten die Löwen einen weiteren Neuzugang im Defensivbereich: Manuel Pfeifer aus Österreich. Der 25-Jährige hatte durch starke Leistungen auf der linken Abwehrseite beim TSV Hartberg auf sich aufmerksam gemacht und das Interesse von deutschen Zweit- und Drittligisten geweckt. Den Zuschlag erhielt am Ende 1860. Warum? Pfeifer klärt selber auf: „Mir ist es nicht allzu schwergefallen, mich für die Löwen zu entscheiden. Sechzig ist ein geiler Traditionsverein mit sehr euphorischen Fans in einer großartigen Stadt.“ Pfeifers Landsmann Fabian Schubert fehlte übrigens beim Trainingsauftakt. Der österreichische Stürmer, den die Löwen abgeben möchten, hat von Werner eine Woche Sonderurlaub erhalten, um den Markt zu sondieren.