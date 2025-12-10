Gänsehaut in Glessen: U17-Spiel wird zu Moment echter Menschlichkeit

Beim Duell zwischen Glessen und Geyen rückte der Fußball in den Hintergrund. Ein Juniorenspieler, der kurz zuvor seine Mutter verloren hatte, wurde von zwei Teams, 100 Zuschauern und sogar dem Schiedsrichter getragen – ein Abend, der berührte und vereinte.

Dass diese Partie zu einem Moment wurde, der weit über den Sport hinausging, schilderte Schiedsrichter Mirco Gernand, 35 Jahre alt und sonst selbst als Spieler bei den Sportfreunden Habbelrath-Grefrath aktiv, in einer emotionalen Mitteilung, die er der Facebookseite "Rhein-Erft-Kreis News" zur Verfügung stellte.

Eigentlich ging es um Tabellenführung und Punkte in der B-Junioren-Qualistaffel 8 des Kreises Rhein-Erft. Der SC Glessen und der SC Germania Geyen trafen am Montagabend aufeinander – der Gastgeber hätte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Staffelmeisterschaft machen können. Doch an diesem Spieltag war Fußball nur eine Nebensache. Denn im Mittelpunkt stand ein junger Spieler, der wenige Tage zuvor den schwersten denkbaren Verlust erlitten hatte: den Tod seiner Mutter.

Gernand beschreibt einen Abend, der selbst für Routiniers im Amateurfußball außergewöhnlich war. „Heute durfte ich ein Spiel leiten, das mir als Schiedsrichter für immer in Erinnerung bleiben wird“, beginnt er seine Zeilen. Mehr als 100 Zuschauer waren gekommen – nicht wegen des Aufstiegsrennens, sondern um Anteilnahme zu zeigen.

Bereits beim Einlaufen sei klar gewesen, dass dies kein gewöhnliches Spiel werden würde.

Vor dem betroffenen Spieler stand der Bilderrahmen mit dem Foto seiner Mutter – ein stilles Symbol, das die besondere Atmosphäre zum Ausdruck brachte.

Die Mannschaften hielten eine Schweigeminute, Luftballons stiegen in den Himmel. Die Stille, schreibt Gernand, sei "schwer, traurig und gleichzeitig unglaublich würdevoll" gewesen.

Gegner wurden zu Unterstützern

Besonders beeindruckt zeigte sich der Schiedsrichter von der Haltung beider Mannschaften.

„Was mich tief beeindruckte, war die Menschlichkeit auf beiden Seiten“, so Gernand. Rivalität? Fehlanzeige. Stattdessen spendeten Spieler, Trainer und Zuschauer dem Jungen vor und nach dem Spiel ehrlichen Trost.

"Im Spiel selbst zeigte der Junge eine beeindruckende Stärke. Nicht nur, dass er auf dem Platz stand – er schoss sogar ein Tor und trug entscheidend zum späteren Sieg seiner Mannschaft bei", so der Unparteiische.

In der 85. Minute folgte ein Moment, der selbst gestandenen Fußballern naheging:

Der Junge wurde unter tosendem Applaus ausgewechselt, die Zuschauer erhoben sich, Mit- und Gegenspieler klatschten. Nach dem Abpfiff verabschiedete Glessen seinen Spieler mit Bengalos in den Vereinsfarben – ein Abschiedsgruß voller Respekt und Zusammenhalt.

Glessen kurz vor der Meisterschaft – doch das Resultat war nur Nebensache

Das Spiel endete 6:3, Glessen behauptete Platz zwei und braucht am 15. Dezember nur noch einen Punkt gegen Erftstolz Niederaußem, um die Meisterschaft der Quali-Staffel perfekt zu machen. Die Torfolge allerdings war an diesem Abend reine Randnotiz.

Denn, wie Gernand abschließend formuliert: „Es war einer dieser seltenen Tage, an denen Fußball zeigt, wofür er eigentlich stehen kann: Gemeinschaft, Respekt, Zusammenhalt und Herz. Für mich war es ein Spiel, das weit mehr war als Sport – es war ein Moment echter Menschlichkeit.“

In Glessen erlebten alle Anwesenden, dass Fußball manchmal die Bühne für etwas Größeres bietet – für Mitgefühl, Menschlichkeit und eine Gemeinschaft, die trägt, wenn Worte allein nicht reichen.