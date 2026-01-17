Gänsehaut in der Halle – Leidenschaft pur bei der Ü32 in Oldenburg

Oldenburg, Januar 2026 – Die Sporthalle Wechloy bebte. Schon beim Betreten der Halle lag dieser besondere Duft von Hallenfußball in der Luft: Harz, Schweiß, Applaus und pure Vorfreude. Die Ü32-Hallenmeisterschaft Oldenburg entwickelte sich auch in diesem Jahr zu einem Turnier voller Leidenschaft, Spannung und echter Fußball-Emotionen.

Schon die Vorrunde bot alles, was ein gutes Hallenturnier braucht: schnelle Kombinationen, harte, aber faire Zweikämpfe und dramatische Spielverläufe. Kaum ein Spiel war früh entschieden – jedes Tor wurde frenetisch gefeiert, jede Parade lautstark bejubelt. Die Zuschauer sorgten mit Applaus und Anfeuerungsrufen für eine Atmosphäre, die man in der Halle förmlich greifen konnte.

Emotionale Finalrunde

Als die vier besten Teams in die Halbfinals einzogen, stieg die Spannung spürbar. Jeder Ball, jeder Pass, jeder Abschluss konnte den Unterschied machen. Im Finale trafen schließlich der VfL Oldenburg Ü32 und der FC Medya Oldenburg Ü32 aufeinander. Mit großer Effizienz und viel Routine setzte sich der VfL am Ende mit 4:0 durch und durfte unter dem Jubel der Zuschauer den Turniersieg feiern.

Auch das Spiel um Platz drei hatte es in sich: Der 1. FC Ohmstede und der TuS Bloherfelde lieferten sich ein intensives Duell, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde – mit dem glücklicheren Ende für Ohmstede.

Gänsehautmoment: Sven Birkenfeld als Torwart des Turniers

Für einen der emotionalsten Momente des Turniers sorgte die Auszeichnung zum Torwart des Turniers. Sven Birkenfeld begeisterte mit überragenden Reflexen, unglaublicher Ruhe und spielentscheidenden Paraden. Seine Leistungen wurden von Spielern aller Teams anerkannt und bei der Ehrung mit langanhaltendem Applaus gewürdigt.

Starke Organisation durch den Polizei SV Oldenburg

Ein Turnier dieser Qualität lebt nicht nur von den Spielen, sondern auch von der Organisation. Der Polizei SV Oldenburg sorgte als Veranstalter für einen reibungslosen Ablauf, klare Strukturen und eine rundum professionelle Durchführung. Von der Turnierleitung über die Schiedsrichterkoordination bis hin zur Betreuung der Teams und Zuschauer – die Organisation wurde von vielen Beteiligten ausdrücklich gelobt und trug maßgeblich zur besonderen Atmosphäre des Tages bei.

Fazit

Die Ü32-Hallenmeisterschaft 2026 war ein Fußballfest für die gesamte Region. Leidenschaft auf dem Feld, Fairness im Umgang, Begeisterung auf den Rängen und eine vorbildliche Organisation machten das Turnier zu einer Veranstaltung, die Spielern und Zuschauern gleichermaßen in bester Erinnerung bleiben wird.