Gänsehaut-Abschied für Kapitän Kai Karamouzas

Der scheidende SSV Kapitän Kai Karamouzas richtet dankende Worte an die Fans des SSV Weilerswist – Foto: M. St.

Es gibt Spiele, die sind mehr als nur 90 Minuten Fußball. Das Gemeindederby zwischen dem SSV Weilerswist und dem SSV Eintracht Lommersum war genau so ein Spiel.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur der sportliche Vergleich zweier Ortsrivalen, sondern vor allem der Abschied einer echten Vereinsikone: Kai Karamouzas bestritt nach 13 Jahren Vereinszugehörigkeit und 242 Pflichtspielen sein letztes Heimspiel im Trikot des SSV Weilerswist.

Auch die Zuschauer setzten ein starkes Zeichen der Wertschätzung. Zahlreiche Fans erschienen in eigens für diesen Anlass angefertigten T-Shirts, die dem Karriereende von Kai Karamouzas gewidmet waren. Unter großem Applaus verabschiedete das Publikum eine Persönlichkeit, die den Verein über viele Jahre geprägt hat.

Bereits vor dem Anpfiff wurde es auf der heimischen Sportanlage äußerst emotional. Als die Mannschaften den Platz betraten, sorgte der Einlauf für einen besonderen Gänsehautmoment. Angeführt von Kapitän Kai Karamouzas lief der SSV Weilerswist gemeinsam mit den Einlaufkindern auf den Rasen. Besonders bewegend: Der langjährige Spielführer wurde dabei von seinen beiden Söhnen begleitet, die selbst in der Jugendabteilung des Vereins aktiv sind.

Nach den emotionalen Szenen rückte schließlich der Fußball in den Mittelpunkt. Für die Gäste aus Lommersum war die Ausgangslage eindeutig: Nur ein Sieg hätte die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A Euskirchen am Leben gehalten.

Der SSV Weilerswist übernahm erwartungsgemäß von Beginn an die Kontrolle. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und bestimmten das Geschehen, konnten ihre Überlegenheit zunächst jedoch nicht in zwingende Torchancen ummünzen. Wenn es gefährlich wurde, war Lommersums Torhüter Leon Wynen zur Stelle und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Mit zunehmender Spielzeit fanden auch die Gäste besser in die Partie und setzten immer wieder Nadelstiche. Dennoch schien alles auf ein torloses Unentschieden zur Pause hinauszulaufen.

Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug der Gastgeber doch noch zu.

In der 44. Minute war es Mike Nandzik, der einen Angriff erfolgreich abschloss und mit seinem sechsten Saisontreffer die umjubelte 1:0-Führung für die Hausherren erzielte.

Mit diesem knappen, aber verdienten Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Begegnung. Die Gäste aus Lommersum zeigten trotz ihrer schwierigen Tabellensituation eine engagierte Leistung und hielten weiterhin gut dagegen. Dennoch war es erneut der SSV Weilerswist, der zuschlug.

In der 51. Minute erhöhte der zum Saisonende ebenfalls scheidende Robin-Maximilian Berk auf 2:0 und brachte seine Farben scheinbar auf die Siegerstraße.

Doch wer nun dachte, die Partie sei entschieden, wurde eines Besseren belehrt. Plötzlich schlich sich bei der Elf von Trainer Frederik Ziburske eine gewisse Unsicherheit ein. Lommersum witterte seine Chance und kämpfte aufopferungsvoll um den Anschluss.

Die größte Möglichkeit bot sich den Gästen in der 79. Minute. Schiedsrichter Marco Piselli zeigte auf den Punkt – Elfmeter für Lommersum. Jan-Niklas Runkel übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an Daniel Arndt. Doch damit nicht genug: Auch den Nachschuss entschärfte der Weilerswister Schlussmann mit einer sensationellen Parade. Die heimischen Zuschauer feierten ihren Torhüter frenetisch.

Vier Minuten später musste Arndt allerdings doch hinter sich greifen. Ein leicht abgefälschter Schuss von Marcel Ebel fand den Weg ins Tor und brachte die Gäste mit dem 2:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel.

Dann folgte die 87. Minute – und der wohl emotionalste Moment des Tages.

Unter dem tosenden Applaus der Zuschauer verließ Kai Karamouzas zum letzten Mal als Spieler den heimischen Rasen. Schiedsrichter, Gegner und Mitspieler ermöglichten eine kurze Spielunterbrechung, um diesem besonderen Augenblick den passenden Rahmen zu geben. Nach seiner Auswechslung für Jannis Gilbert bildeten seine Mitspieler ein Spalier, durch das der langjährige Kapitän das Spielfeld verließ. Ein Moment voller Respekt, Anerkennung und Wertschätzung – nicht nur vom eigenen Verein, sondern von allen Beteiligten.

Die Partie war damit emotional eigentlich kaum noch zu übertreffen. Doch sportlich setzte der SSV Weilerswist in der Nachspielzeit noch den Schlusspunkt.

In der 90.+7 Minute setzte Mike Nandzik zu einem starken Angriff an und legte den Ball mustergültig für Firat Bagkan auf. Der eingewechselte Offensivspieler musste nur noch den Fuß hinhalten und sorgte mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel auf Weilerswister Seite keine Grenzen. Bemerkenswert war dabei jedoch die große Fairness und der Respekt, den der SSV Weilerswist gegenüber dem Ortsrivalen zeigte. Trotz des gewonnenen Gemeindederbys und des feststehenden Abstiegs des SSV Eintracht Lommersum verzichteten Mannschaft, Verantwortliche und Fans bewusst auf die sonst bei Derbys üblichen Gesänge wie „Derbysieger, Derbysieger, Hey, Hey, Hey“ oder andere Schmähgesänge. Stattdessen überwog der respektvolle Umgang mit dem sportlich unterlegenen Gegner. Dieses Verhalten wurde auch von Lommersumer Seite ausdrücklich positiv hervorgehoben und als sehr lobenswerte Geste anerkannt. Gerade in einer emotionalen Derbypartie zeigte sich damit, dass Fairness und gegenseitiger Respekt im Fußball noch immer einen hohen Stellenwert besitzen.

Während für den SSV Eintracht Lommersum nach der Niederlage der schmerzhafte Gang in die Kreisliga B feststeht, durfte der SSV Weilerswist einen gelungenen Saisonabschluss feiern.

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas (87. Janis Gilbert), Marius Hammes, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (57. Maxim Zajcev), Felix Kortholt (70. Firat Bagkan), Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Dennis Besirovic (57. Bastian Schmitz), Arda-Allen Zeyfiyanoglu (57. Alexander Eicker), Mike Nandzik - Trainer: Frederik Ziburske

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten (46. Colin Jaecks), Alexander Kill (76. Tim Kückelhaus), Denis Rudi (54. Marcus Marian), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz, Elias May, Marcel Ebel - Trainer: Timo Bong

Schiedsrichter: Marco Piselli (Köln) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Mike Nandzik (44.), 2:0 Robin Maximilian Berk (51.), 2:1 Marcel Ebel (83.), 3:1 Firat Bagkan (90.+7)

Besondere Vorkommnisse: Jan-Niklas Runkel (SSV Eintracht Lommersum 1920) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Arndt (79.).