Gaedke will beim FC Unterföhring vorangehen: „Die jungen Spieler haben Potenzial“

Nach einer Saison beim FC Schwaig wechselt Ex-Regionalliga-Kicker Daniel Gaedke zum FC Unterföhring. Dort will er in der jungen Mannschaft erfolgreich vorangehen.
Erst kletterte Daniel Gaedke nach oben, nun geht er von der Regionalliga wieder Schritt für Schritt eine Liga zurück. „Die Liga ist nicht so entscheidend“, so der 31-Jährige gegenüber Fussball Vorort. Wichtiger ist für ihn, dass sich Fußball mit Job und Privatleben vereinbaren lässt. Dies passte für den lang gewachsenen Stürmer beim FC Schwaig mit kurzen Wegen zum Training gut, doch im Frühjahr waren Gaedke und der Verein zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag auslaufen zu lassen.
„Der Trainer wollte in eine andere Richtung gehen und die Mannschaft ein bisschen verändern. Dementsprechend habe ich nach einer neuen Option gesucht“, erklärt Gaedke seinen Wechsel. Fündig wurde er beim FC Unterföhring. „Für mich passt hier das Gesamtpaket. Ich will mit Leistung vorangehen und den vielen jungen Spielern etwas mitgeben.“ In Unterföhring hat er erneut einen Jahresvertrag, damit die Zusammenarbeit dann von beiden Seiten bewertet werden kann.
Seinem neuen Team traut der Mittelstürmer, der bei Schwaig wegen Top-Stürmer Raffael Ascher viel auf die Seiten ausweichen musste, einiges zu: „Es ist eine neu zusammengewürfelte Mannschaft mit ganz vielen jungen Spielern, die Potenzial haben. Ich glaube, der Verein wird wieder an die Zeiten anschließen, in denen er erfolgreicher war.“ 2018 spielte der FC Unterföhring noch in der Regionalliga, ehe es den Absturz bis in die Landesliga Südost gab. Die vergangene Saison beendete das Team von Trainer Andreas Faber auf Tabellenplatz 13.
Als starke Konkurrenten hebt er in der kommenden Spielzeit Hallbergmoos und Türkgücü hervor, die sich ebenfalls mit Regionalliga erfahrenen Spielern verstärkt haben. „Das Niveau wird in der Landesliga Südost sehr hoch sein. Ich freue mich, wenn wir so schnell wie möglich in Fahrt kommen und unsere Punkte sammeln. Am Ende schauen wir, was rauskommt“, so Gaedke.