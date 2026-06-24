Gaedke will beim FC Unterföhring vorangehen: „Die jungen Spieler haben Potenzial“

Daniel Gaedke profitiert in den Spielen von seiner körperlichen Präsenz. – Foto: Sven Leifer

Erst kletterte Daniel Gaedke nach oben, nun geht er von der Regionalliga wieder Schritt für Schritt eine Liga zurück. „Die Liga ist nicht so entscheidend“, so der 31-Jährige gegenüber Fussball Vorort. Wichtiger ist für ihn, dass sich Fußball mit Job und Privatleben vereinbaren lässt. Dies passte für den lang gewachsenen Stürmer beim FC Schwaig mit kurzen Wegen zum Training gut, doch im Frühjahr waren Gaedke und der Verein zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag auslaufen zu lassen.

„Der Trainer wollte in eine andere Richtung gehen und die Mannschaft ein bisschen verändern. Dementsprechend habe ich nach einer neuen Option gesucht“, erklärt Gaedke seinen Wechsel. Fündig wurde er beim FC Unterföhring. „Für mich passt hier das Gesamtpaket. Ich will mit Leistung vorangehen und den vielen jungen Spielern etwas mitgeben.“ In Unterföhring hat er erneut einen Jahresvertrag, damit die Zusammenarbeit dann von beiden Seiten bewertet werden kann.