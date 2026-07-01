Gaedke-Show – Spielabbruch in Wasserburg – Grünwald zerlegt GAP

Michael Hutterer und der TSV Grünwald gewann mit 6:1 gegen Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Oliver Rabuser

Die Vorbereitungen auf die neue Saison 2026/27 laufen auf Hochtouren. Trotz der weiterhin hohen Temperaturen testen die oberbayerischen Teams. Ein Überblick über die gestrigen Spiele.

Der TSV Ampfing musste sich im Testspiel gegen Vilbiburg aus der Kreisliga Isar-Rott geschlagen geben. Trotz früher 2:1-Führung verlor das Team von Coach Slaven Jokic am Ende mit 2:4.

Kein Blöße gab sich hingegen der SV Erlbach. Mit 7:0 ballerte der Bayernligist die DJK Vornbach am Inn aus dem heimischen Stadion und das trotz zahlreicher Nachwuchsspieler auf der Bank.

Spielabbruch beim Test zwischen Wasserburg und Hallbergmoos! beim Zwischenstand von 3:1 für den Neu-Bayernligisten aus Wasserburg zog das Wetter den beiden Teams einen Strich durch die Rechnung. Nach rund 75 Minuten musste das Spiel aufgrund eines Gewitters vorzeitig beendet werden. Favoriten setzen sich durch

Der SC Oberweikertshofen verlor sein Test gegen den BC Rinnenthal. Der Landesliga-Absteiger unterlag den Gästen aus der Bezirksliga Schwaben Nord mit 0:2.

Eine enge Partie lieferten sich der TSV Jetzendorf und der FC Pipinsried. Nach 1:0-Führung für den Landeslligisten drehte der FCP das Spiel spät und gewann schlussendlich noch mit 2:1.

Dritter Test, erster Sieg für die "Spiele". Der Bayernliga-Aufsteiger aus Landshut besiegte die Gäste aus Langengeisling (Bezirksliga Nord) mit 2:0. Beide Treffer erzieöte Tobias Steer.

Acht-Tore-Spektakel in Forstinning! Der VfB besiegte den ASV Dachau mit 5:3. Nach 40 torlosen Minuten begann das muntere Scheibenschießen, bei dem Bezirksliga-Meister Forstinning die Oberhand behielt.

Der FC Penzberg, der mit zahlreichen hcohkarätigen Transfers für Aufmerksamkeit sorgte, verlor auch sein drittes Testspiel. Gegen den Bayernligisten aus Geretsried verlor das Team von Johannes Franz mit 1:3. Gaedke "on fire" – Spektakel zwischen Gerolfing und Kasing

Neuzugang Daniel Gaedke zerlegte den SV Pullach quasi im Alleingang. Ganze vier Tore steuerte der Stürmer beim 6:0-Sieg gegen den SVP bei.

1:0-Führung in der dritten Minute, doch dann gings dahin. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verlor mit 1:6 gegen Landesligisten TSV Grünwald.

Einen souveränen Testspielsieg feierte der SV Aubing. Mit 3:0 besiegte das Team Neu-Coach Martin Buch den SV Walpertskirchen.