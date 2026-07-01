 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Gaedke-Show – Spielabbruch in Wasserburg – Grünwald zerlegt GAP

Testspiele in Oberbayern

von Michel Guddat · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser
Michael Hutterer und der TSV Grünwald gewann mit 6:1 gegen Garmisch-Partenkirchen.
Michael Hutterer und der TSV Grünwald gewann mit 6:1 gegen Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Oliver Rabuser

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Landesliga Südwest
KL Isar-Rott

Die Vorbereitungen auf die neue Saison 2026/27 laufen auf Hochtouren. Trotz der weiterhin hohen Temperaturen testen die oberbayerischen Teams. Ein Überblick über die gestrigen Spiele.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
TSV Vilsbiburg
TSV VilsbiburgVilsbiburg
2
4
Abpfiff

Der TSV Ampfing musste sich im Testspiel gegen Vilbiburg aus der Kreisliga Isar-Rott geschlagen geben. Trotz früher 2:1-Führung verlor das Team von Coach Slaven Jokic am Ende mit 2:4.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
7
0

Kein Blöße gab sich hingegen der SV Erlbach. Mit 7:0 ballerte der Bayernligist die DJK Vornbach am Inn aus dem heimischen Stadion und das trotz zahlreicher Nachwuchsspieler auf der Bank.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
Abgebrochen

Spielabbruch beim Test zwischen Wasserburg und Hallbergmoos! beim Zwischenstand von 3:1 für den Neu-Bayernligisten aus Wasserburg zog das Wetter den beiden Teams einen Strich durch die Rechnung. Nach rund 75 Minuten musste das Spiel aufgrund eines Gewitters vorzeitig beendet werden.

Favoriten setzen sich durch

Gestern, 19:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
BC Rinnenthal
BC RinnenthalRinnenthal
0
2
Abpfiff

Der SC Oberweikertshofen verlor sein Test gegen den BC Rinnenthal. Der Landesliga-Absteiger unterlag den Gästen aus der Bezirksliga Schwaben Nord mit 0:2.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
2
Abpfiff

Eine enge Partie lieferten sich der TSV Jetzendorf und der FC Pipinsried. Nach 1:0-Führung für den Landeslligisten drehte der FCP das Spiel spät und gewann schlussendlich noch mit 2:1.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
0

Dritter Test, erster Sieg für die "Spiele". Der Bayernliga-Aufsteiger aus Landshut besiegte die Gäste aus Langengeisling (Bezirksliga Nord) mit 2:0. Beide Treffer erzieöte Tobias Steer.

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
5
3
Abpfiff

Acht-Tore-Spektakel in Forstinning! Der VfB besiegte den ASV Dachau mit 5:3. Nach 40 torlosen Minuten begann das muntere Scheibenschießen, bei dem Bezirksliga-Meister Forstinning die Oberhand behielt.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
3
1
Abpfiff

Der FC Penzberg, der mit zahlreichen hcohkarätigen Transfers für Aufmerksamkeit sorgte, verlor auch sein drittes Testspiel. Gegen den Bayernligisten aus Geretsried verlor das Team von Johannes Franz mit 1:3.

Gaedke "on fire" – Spektakel zwischen Gerolfing und Kasing

Gestern, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
6
0
Abpfiff

Neuzugang Daniel Gaedke zerlegte den SV Pullach quasi im Alleingang. Ganze vier Tore steuerte der Stürmer beim 6:0-Sieg gegen den SVP bei.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
6
1

1:0-Führung in der dritten Minute, doch dann gings dahin. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verlor mit 1:6 gegen Landesligisten TSV Grünwald.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
3
0
Abpfiff

Einen souveränen Testspielsieg feierte der SV Aubing. Mit 3:0 besiegte das Team Neu-Coach Martin Buch den SV Walpertskirchen.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
5
4
Abpfiff

Die torreichste Partie fand in Gerolfing statt. Ein 5:4-Heimsieg stand am Ende auf der Anzeigetafel. Und das trotz 3:0-Führung für den SV Kasing.