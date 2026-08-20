Gadeland empfängt Peissen zum Kellerduell

– Foto: Marcel Eichholz

Für den TSV Gadeland wird die Suche nach dem ersten Dreier am Samstag fortgesetzt. Um 14.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Sven Jacob den SV Peissen zum fünften Spieltag. Nach vier Partien steht Gadeland mit einem Punkt und 5:11 Toren auf Rang 14. Peissen hat bereits vier Zähler gesammelt und reist als Tabellenzehnter mit einem Torverhältnis von 11:13 an.

Boostedt stellte mit Treffern in der siebten und 36. Minute bereits vor der Pause die Weichen. In der 88. Minute fiel schließlich das 3:0. Damit blieb Gadeland auch im vierten Saisonspiel ohne Sieg. Die Partie gegen Peissen bietet nun vor heimischer Kulisse die nächste Gelegenheit, den schwierigen Start hinter sich zu lassen.

Die jüngsten Ergebnisse könnten unterschiedlicher kaum sein – obwohl beide Mannschaften zuletzt auf denselben Gegner trafen. Gadeland musste sich am Dienstag beim SV Boostedt mit 0:3 geschlagen geben. Nach dem zuvor erkämpften 3:3 beim TSV Bordesholm gelang es den Grün-Weißen diesmal nicht, erneut nach einem Rückstand zurückzukommen.

Peissen will den Aufwärtstrend auch auswärts bestätigen

Beim SV Peissen ist die Stimmung dagegen nach dem vergangenen Auftritt deutlich besser. Die Mannschaft von Trainer Jörg Isermann feierte gegen Boostedt einen spektakulären 8:3-Erfolg und verbesserte damit ihre Bilanz auf vier Punkte aus vier Begegnungen.

Vor allem offensiv setzte Peissen dabei ein Ausrufezeichen. Bereits zur Pause führte der SV mit 5:1, am Ende standen acht eigene Treffer. Nach den wechselhaften ersten Wochen sieht Isermann darin einen möglichen Wendepunkt.

„Wir hoffen, dass sich der Aufwärtstrend aus dem letzten Spiel fortsetzt und wir die ersten Auswärtspunkte einfahren können“, blickt der Trainer voraus. Ganz aus dem Vollen schöpfen kann er allerdings nicht. Zwei oder drei Spieler fehlen nach seinen Angaben aus beruflichen oder familiären Gründen.

Die Ausgangslage sorgt damit für zusätzlichen Reiz. Während Gadeland dringend ein Erfolgserlebnis braucht, möchte Peissen beweisen, dass der deutliche Sieg gegen Boostedt keine Eintagsfliege war. Besonders bemerkenswert: Gegen eben jenen Gegner, dem Gadeland drei Tage später mit 0:3 unterlag, hatte Peissen acht Treffer erzielt.

Für die Gastgeber wird es deshalb vor allem darauf ankommen, defensiv wieder stabiler zu stehen und gleichzeitig die offensiven Ansätze aus dem 3:3 in Bordesholm zurückzugewinnen. Peissen wiederum dürfte nach dem jüngsten Torfestival mit deutlich mehr Selbstvertrauen an die Dannenkoppel reisen.

Ein Sieg hätte für beide Seiten unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenlage. Peissen könnte sich mit sieben Punkten ins Mittelfeld vorarbeiten. Gadeland würde mit dem ersten Dreier den Anschluss an die Mannschaften davor herstellen und einen bislang schwierigen Saisonstart zumindest teilweise korrigieren.

Spieldaten: TSV Gadeland – SV Peissen, Samstag, 22. August 2026, 14.30 Uhr, 5. Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte, Sportplatz Dannenkoppel in Neumünster.