Gackerlieschen

Dabei war ich die Partei, die das beendete, und selten war mir eine Entscheidung so schwer gefallen. Aber im Sinne der Sache übergab ich das Ganze in professionelle Hände und zweifelte im Anschluss lange an mir selbst.

Die letzten Monate waren wirklich spannend und brachten viele neue Dinge und einige neue Erkenntnisse. Das wichtigste Aha-Erlebnis war, dass meine Fähigkeiten, einen Social-Media-Auftritt zu kreieren, ein Amateurniveau nicht überschreiten werden. Deswegen endete die kurze vertragliche Liaison mit Hertha BSC.

Nun gut, bin ich halt wieder in der Opposition und in erster Linie für die Außendarstellung der Ama Zwee verantwortlich.

Frei nach dem Motto: Was kannst du eigentlich?

Aber auch hier war ein Versagen meinerseits zu erkennen: Ich war nämlich ohne Spiegelreflex oder sonstige Aufnahmeutensilien auf dem Weg zum August-Bier-Platz.

Das lag daran, dass ich es immer noch nicht geschafft hatte, taugliche Fotos bei Flutlicht zu machen, und daran, dass ich zwar neues Equipment bestellt, es aber noch nicht geschafft hatte, es einzurichten.

Wenigstens hatte ich noch genug Akku, um den Ticker zu übernehmen.

Ich hatte echt etwas Angst vor dem bevorstehenden Kick.

Aber Niri hatte einige Neue im Kader, und für die Stabilität der Abwehr waren heute noch Leo und Ferro aus dem Vorstand des Hertha BSC e. V. bzw. aus dem Präsidium von Hertha BSC auf dem Feld.

Außerdem sorgte die Tochter von Hertha-Kapitän Kalle für recht gute Stimmung an der Außenlinie. Die Kleine durfte sich nämlich mit Papas Telefon auf die Ersatzbank lümmeln und Bluey gucken. Diese Serie brachte sie in regelmäßigen Abständen so süß zum Gackern, dass man einfach mitgrinsen musste.

Und auch die Leistung der Herthaner auf dem Platz war deutlich besser als befürchtet.

Nach 20 Minuten kamen die favorisierten Gäste nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten zwar zur Führung. Aber Hertha steckte nicht auf und kreierte sich einige Chancen.

Neuzugang Toni war es dann, der einen Freistoß von rechts des Strafraums in den langen Torknick beförderte. In der Halbzeit offenbarte er, dass er zwar dorthin gezielt hatte, aber nur in der Hoffnung, dass noch der Kopf eines Mitspielers drankommen könnte. Der abendliche Wind hatte ihm dann das Torerlebnis ermöglicht.

Im zweiten Abschnitt rannte Hürtürkel wie verrückt an.

Doch die Abwehr, koordiniert von Leo und Ferro, ließ unglaublich wenig zu.

Und wenn doch, dann schmiss sich Bengt wie ein Wahnsinniger in jeden Ball (oder Gegenspieler), der auf seinen Kasten kam.

Vorne hingegen lauerten die Offensiven immer wieder auf Konter und beschäftigten so die Defensive des BSV.

Etwa eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie versagte ich dann wieder auf ganzer Linie:

Ein Herthaner hatte einen erneuten Vorstoß auf Kosten eines Einwurfs abgeblockt.

Leider flog der Ball dabei über die Bande auf den Nebenplatz. Ich wollte – sportlich fair – schnell den Ball ins Spiel bringen, der ganz vor meinen Füßen lag. Dabei trat ich aber irgendwie über das Spielgerät und kickte es mit der Hacke unter die Bank. Wirklich, wirklich ungeschickt von mir, und der Hürtürkel-Spieler, der den Ball eigentlich haben wollte, war ziemlich böse auf mich … Als wäre ich jetzt schuld daran, dass ich nicht kicken kann und sie ihre Chancen nicht nutzen.

Mit allem, was sie hatten, überstanden die Ama Zwee die Spielzeit plus Extratime und retteten den Punkt über die Zeit.

Ich machte mich auf den Heimweg und versuchte wenigstens, einen guten Bericht auf die Kette zu kriegen.

Vielleicht bekomme ich ja wenigstens das hin.

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König