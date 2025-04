Gabriele: "Freue mich, wenn ich mit Toren der Mannschaft helfen kann"

Der FV Ravensburg hat sich am Samstag gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit einem klaren 3:0-Sieg durchgesetzt und dabei die dringend benötigten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Vor 450 Zuschauern in Ravensburg sorgten zwei Tore von Daniele Gabriele (11., 54.) und ein Treffer von Philipp Kirsamer (16.) für den verdienten Erfolg. Der Sieg war nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch eine Reaktion auf die zuletzt durchwachsenen Ergebnisse.

Trainer Martin Braun zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, war natürlich wichtig, dass wir mit einem schönen Freistoß von Daniele in Führung gehen und über einen super Angriff von Felix Schäch und Philipp Kirsamer das 2:0 machen.“ Die Ravensburger legten von Anfang an ein hohes Tempo vor und belohnten sich schnell für ihre Bemühungen. Bereits in der 11. Spielminute erzielte Daniele Gabriele mit einem präzisen Freistoß die frühe Führung, ehe Kirsamer nur fünf Minuten später mit einem starken Abschluss das 2:0 nachlegte. Diese beiden Tore gaben dem FVR die nötige Sicherheit und Kontrolle im Spiel.

Die Ravensburger Abwehrarbeit war vor allem in der ersten Halbzeit stabil. Calcio Leinfelden-Echterdingen kam nur zu wenigen gefährlichen Situationen. Die einzige nennenswerte Möglichkeit der Gäste in der ersten Halbzeit gab es in der 45. Minute, als ein Schuss von Calcio an die Linie gerettet wurde. „Das war sicher wichtig, dass wir da gut verteidigt haben. Ramon hat den Ball noch gehalten und Jan hat gut nachgelaufen“, so Braun. „Es war relativ stabil und die zweite Halbzeit ist klar wenn es 3:0 steht, dass der Gegner ein bisschen mehr Spielanteile kriegt. Aber weitestgehend haben wir sie ferngehalten und es war ein hochverdienter Sieg für mich persönlich“, erklärte Gabriele.

Für Braun war es wichtig, dass seine Mannschaft defensiv weiterhin konzentriert blieb und nicht nachließ: „Ich finde, wir haben das heute seriös gespielt. Wir hätten mit dem Pfostenschuss von Daniele auch noch das vierte Tor machen können, aber wir können mit dem Ergebnis gut leben.“

Gabriele und Schäch als Schlüsselspieler

Daniele Gabriele, der mit seinen beiden Toren maßgeblich zum Sieg beitrug, äußerte sich zufrieden: „Ich freue mich natürlich, wenn ich mit Toren der Mannschaft helfen kann. Das ist auch mein Anspruch.“ Gabriele, der nun bereits 11 Tore in dieser Saison erzielt hat, konnte erneut beweisen, dass er für die Ravensburger eine unverzichtbare Figur ist. Doch auch Felix Schäch, der zwei Tore hervorragend vorbereitete, wurde von Braun besonders hervorgehoben: „Felix hat zweimal hervorragend vorbereitet, Daniele hat zwei Tore gemacht. Das ist natürlich super und die dürfen sich heute noch ein bisschen glücklicher schätzen.“

Ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf

Der Sieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen war nicht nur sportlich wichtig, sondern auch ein moralischer Aufschwung für die Mannschaft, die in den letzten Wochen mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hatte. „Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, wir waren kompakt, aggressiv von der ersten Sekunde an“, resümierte Jan Zwischenbrugger, der ebenfalls eine solide Leistung zeigte. „Das sind die Basics, die wir am Platz bringen müssen, dann kommt das Spielerische von selber.“ Braun betonte ebenfalls, dass die Mannschaft nun den Fokus auf die kommenden Spiele richten müsse: „Es geht darum, diese Leistung zu stabilisieren und natürlich noch ein paar Dinge besser zu machen.“

Der FV Ravensburg bleibt mit 31 Punkten auf den 14. Platz vor und hat nun die Möglichkeit, sich weiter vom Abstieg zu entfernen. „Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich da hinten wegkommen und mit den hinteren Plätzen nichts mehr zu tun haben“, sagte Zwischenbrugger. Ein weiteres wichtiges Spiel steht schon in der kommenden Woche an, wenn der FVR am Freitag gegen den direkten Konkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen antritt. Braun zeigte sich optimistisch: „Wenn wir diese Leistung wieder abrufen können, bin ich guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Spielen punkten werden.“