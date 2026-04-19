Gabriel schockt Novesia, Delhoven verpasst 4:4, Vorst verliert Kracher

Trifft gegen Novesia zum Sieg: Moritz Gabriel. – Foto: PS

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der SV Glehn, der sich im oberen Mittelfeld festgesetzt hat und den Blick vorsichtig nach oben richten kann, löste seine Aufgabe beim TuS Grevenbroich souverän. Bereits nach wenigen Sekunden traf Jonah Flinn Kluth zur Führung (1.), ehe Dane Siewierski nachlegte (33.). Zwar verkürzte Telmo Jose Leal Miudo noch vor der Pause (42.), doch nach dem Seitenwechsel stellten Gian Rustemov (55.) und erneut Siewierski (77.) den klaren Auswärtssieg sicher. Grevenbroich bleibt dagegen im unteren Tabellenbereich und verpasst es, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Im direkten Duell um die oberen Tabellenplätze setzte sich der BV Wevelinghoven bei den Sportfreunde Vorst durch und hält damit den Anschluss an die Aufstiegsränge. Jeremy Franklyn Müller sorgte früh für die Führung (6.), die lange Bestand hatte, ehe Alican Korkmaz in der 74. Minute erhöhte. Zwar gelang Hamza Shraideh noch der Anschlusstreffer (81.), doch Wevelinghoven brachte den Vorsprung über die Zeit. Vorst, das sich ebenfalls im oberen Drittel bewegt, muss im engen Rennen um die vorderen Plätze einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Tabellenführer SV Germania Grefrath musste beim FC SF Delhoven lange kämpfen, setzte sich am Ende aber knapp durch und behauptet damit die Spitzenposition. Nach der frühen Führung durch Baran Karaca (10.) drehte Grefrath die Partie nach der Pause durch Treffer von Luis Fridolin Eberwein (50.), Etienne Piehler (54.), Patryk Kamil Taberski (70.) und Bozidar Mestrovic (75.). In der Schlussphase wurde es noch einmal eng, als Ugur Oguzhan Saglam (88.) und Michael Busch (90.+2) verkürzten, doch Delhoven kam nicht mehr zum Ausgleich. Grefrath bleibt damit an der Spitze, während Delhoven im Mittelfeld stagniert.

Ein spektakuläres Comeback gelang dem SV Rosellen, der nach einem 0:3-Rückstand noch einen Punkt gegen die SG Orken-Noithausen rettete. Die Gäste starteten stark und gingen durch Kevin Zorn (12., 28.) sowie Eric Schüller (17.) deutlich in Führung. Nach der Pause drehte sich jedoch die Dynamik: Alexander Nuss verkürzte zunächst (49.) und traf kurz darauf erneut (54.), ehe Sebastian Berndsen nur wenig später den Ausgleich erzielte (56.). Rosellen verschafft sich damit im Mittelfeld etwas Stabilität, während Orken den möglichen Auswärtssieg aus der Hand gibt.

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte trennten sich SVG Neuss-Weissenberg II und FC Straberg mit 1:1, wodurch beide Teams im Kampf um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nur begrenzt profitieren. Mirko Boban brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (40.), was der Partie zunächst eine klare Richtung gab. Straberg blieb jedoch im Spiel und wurde in der Schlussphase belohnt, als Paul Mertes in der 80. Minute den Ausgleich erzielte. Während Weissenberg II damit weiterhin im Tabellenkeller verharrt, verpasst Straberg die Chance, sich deutlicher von den unteren Plätzen abzusetzen.

Im Kellerduell trennten sich der FSV Vatan Neuss und der TuS Reuschenberg mit 2:2, wodurch beide Teams weiter im Tabellenkeller bleiben. Die Partie blieb lange offen, ehe zunächst Yakup Akbulut kurz vor der Pause ausglich (45.). In der Schlussphase erzielte Leon Szaramowicz den erneuten Ausgleich (80.), sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten. Für beide Seiten bedeutet das Remis zwar einen kleinen Zugewinn, allerdings bleibt der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen bestehen.

Für eine Überraschung sorgte die SG Grimlinghausen / Norf, die sich gegen den Aufstiegsaspiranten DJK Novesia Neuss durchsetzte und wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelte. Nach torloser erster Halbzeit brachte Kimon Ferber die Gäste in Führung (53.), doch Matthias Castens glich nahezu im Gegenzug aus (54.). Saverio Amoroso stellte die Novesia-Führung wieder her (61.), ehe Moritz Gabriel per Foulelfmeter (71.) und in der Nachspielzeit (90.+2) die Partie drehte. Während Grimlinghausen neue Hoffnung schöpft, verliert Novesia an Boden im Aufstiegsrennen.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Do., 23.04.26 20:00 Uhr SV Glehn - SV Rosellen

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - VfR Büttgen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Grevenbroich

So., 26.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC SF Delhoven

So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst



26. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen

So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg

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