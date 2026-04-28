Gabriel Ramaj hat seinen Vertrag beim FC Alte Haide verlängert! Diese Nachricht erfüllt uns alle mit Stolz und Freude, denn "Gabi" ist weit mehr als nur ein Spieler für uns.

Seit Anfang der Spielzeit 2025/26 trägt Gabriel Ramaj das Trikot des FC Alte Haide. In seiner Jugend schnürte er die Schuhe für den TSV Milbertshofen, den ASV Dachau und den TuS Geretsried. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg zunächst zum TuS Geretsried, bevor er zur SpVgg Feldmoching wechselte.