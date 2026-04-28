Gabriel Ramaj hat seinen Vertrag beim FC Alte Haide verlängert! Diese Nachricht erfüllt uns alle mit Stolz und Freude, denn "Gabi" ist weit mehr als nur ein Spieler für uns.
Seit Anfang der Spielzeit 2025/26 trägt Gabriel Ramaj das Trikot des FC Alte Haide. In seiner Jugend schnürte er die Schuhe für den TSV Milbertshofen, den ASV Dachau und den TuS Geretsried. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg zunächst zum TuS Geretsried, bevor er zur SpVgg Feldmoching wechselte.
Doch Gabriels Engagement reicht weit über den Fußballplatz hinaus. Wie der Sportliche Leiter Daniel Crnicki und Geschäftsführer Oktay Kaya mit großer Freude bestätigen, ist Gabriel seit Kurzem auch als U13-Trainer bei uns tätig. Diese zusätzliche Rolle unterstreicht seine immense Bedeutung für den FC Alte Haide. Er gibt sein Wissen und seine Leidenschaft an die nächste Generation weiter, fördert unseren Nachwuchs und trägt maßgeblich zur Entwicklung junger Talente bei.
Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre mit Gabriel Ramaj – auf und neben dem Platz!