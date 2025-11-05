Gabriel kriegt Besuch an der Spitze – zwei Neue ganz vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Wenn man die A-Klassen Donau/Isar verfolgt, ist klar, wer auf der eins stehen muss. Henry Gabriel setzte sich schon früh vom Rest ab und ist auf dem besten Weg, die Torjägerkanone abzuräumen. Mit nun 15 Treffern hat Henry vom ST Kraiberg zwar noch die Führung, bekommt aber einen neuen Verfolger an den Hals.

Dieser Verfolger trägt den Namen Philipp Schöps. Beim SC Massenhausen trifft er fast jedes Spiel. Diese Kontinuität zeigt sich auf der Torjägerliste. Ebenfalls mit 15 Toren teilt sich Schöps die Goldmedaille. Tabellarisch führt Massenhausen und Schöps die A-Klasse 5 mit nur einer Niederlage an.