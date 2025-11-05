Gabriel kriegt Besuch an der Spitze – zwei Neue ganz vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Wenn man die A-Klassen Donau/Isar verfolgt, ist klar, wer auf der eins stehen muss. Henry Gabriel setzte sich schon früh vom Rest ab und ist auf dem besten Weg, die Torjägerkanone abzuräumen. Mit nun 15 Treffern hat Henry vom ST Kraiberg zwar noch die Führung, bekommt aber einen neuen Verfolger an den Hals.
Dieser Verfolger trägt den Namen Philipp Schöps. Beim SC Massenhausen trifft er fast jedes Spiel. Diese Kontinuität zeigt sich auf der Torjägerliste. Ebenfalls mit 15 Toren teilt sich Schöps die Goldmedaille. Tabellarisch führt Massenhausen und Schöps die A-Klasse 5 mit nur einer Niederlage an.
Auf Platz drei mit 13 Toren steht Lorenz Daimer. Im letzten Monat hatte Daimer neun Tore auf seinem Konto. Durch seinen Last-Minute-Treffer gegen Inning und den Doppelpack gegen Langenpreising, konnte er der SpVgg Eichenkofen punktetechnisch helfen. Die SpVgg steht mit sieben Siegen aus neun Spielen auf Platz eins der A-Klasse 7.
1. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 15 Tore
1. Philipp Schöps, SC Massenhausen, A-Klasse Donau/Isar 5: 15 Tore
3. Lorenz Daimer, SpVgg Eichenkofen, A-Klasse Donau/Isar 7 : 13 Tore
4. Andril Sapunov, DJK Ingolstadt, A-Klasse Donau/isar 2: 12 Tore
4. Denis Prsa, FC Inning a.Holz, A-Klasse Donau/Isar 7: 12 Tore
4. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen, A-Klasse Donau/Isar 2: 12 Tore
5. Manuel Grundner, TSV St. Wolfgang, A-Klasse 8 : 11 Tore
5. Justin Eberl, TSV Reichertshofen, A-Klasse Donau/Isar 3: 11 Tore
5. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 11 Tore
5. Manuel Bednarik, TSV Reichertshausen, A-Klasse Donau/Isar 4: 11 Tore – und zwei weitere Spieler mit 11 Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!