Gabriel führt die Torjägerliste an – Trio auf Rang drei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Henry Gabriel hat sich an die Spitze gesetzt. Der Torjäger vom ST Kraiberg eröffnete das Toreschießen im April mit einem Dreierpack beim 7:0-Erfolg gegen die Nordler II. Trotzdem steht seine Mannschaft nur im Mittelfeld der Tabelle.
Der Top-Torjäger des VfB Hallbergmoos-Goldach II, Noah Tiefenbacher, ist auf den zweiten Rang gerutscht. Kein weiterer Treffer ist seit Anfang April hinzugekommen, was auch der Tatsache gschuldet ist, dass der VfB Hallbergmoos II zweimal spielfrei hatte. Bei der 0:2-Niederlage gegen den SC Massenhausen blieb Tiefenbacher ebenfalls ohne Treffer.
Den dritten Rang teilen sich gleich drei Torjäger. Florian Berthold vom VfB Friedrichshofen, Markus Hundsdorfer von der SG Gelbelsee/Beilngries und Andrii Sapunov vom DJK Ingolstadt liefern sich ein enges Rennen um den letzten Treppchenplatz. Am treffsichersten war Hundsdorfer, der beim Remis gegen den SV Dolling alle drei Treffer seines Team schoss.
1. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 23 Tore
2. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 21 Tore
3. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen, A-Klasse Donau/Isar 2: 20 Tore
3. Markus Hundsdorfer, SG Gelbelsee/Beilngries, A-Klasse Donau/Isar: 20 Tore
3. Andrii Sapunov, DJK Ingolstadt, A-Klasse Donau/Isar 2: 20 Tore
6. Sebastian Rauch, SV Irsching-Knodorf, A-Klasse Donau/Isar 3: 19 Tore
7. Manuel Bednarik, TSV Reichertshausen, A-Klasse Donau/Isar 4: 18 Tore
7. Philipp Schöps, SC Massenhausen, A-Klasse Donau/Isar 5: 18 Tore
9. Adrian Bojaj, FC Hepberg, A-Klasse Donau/Isar 1: 17 Tore
9. Phillip Sepp, TSV Mailing-Feldkirchen, A-Klasse Donau/Isar 3: 17 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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