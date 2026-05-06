Gabriel führt die Torjägerliste an – Trio auf Rang drei

Henry Gabriel (mi.) ist der beste Torjäger in den A-Klassen Donau/Isar. Ihm folgen Noah Tiefenbacher (li.) und u.a. Markus Hundsdorfer (re.) – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Henry Gabriel hat sich an die Spitze gesetzt. Der Torjäger vom ST Kraiberg eröffnete das Toreschießen im April mit einem Dreierpack beim 7:0-Erfolg gegen die Nordler II. Trotzdem steht seine Mannschaft nur im Mittelfeld der Tabelle.

Der Top-Torjäger des VfB Hallbergmoos-Goldach II, Noah Tiefenbacher, ist auf den zweiten Rang gerutscht. Kein weiterer Treffer ist seit Anfang April hinzugekommen, was auch der Tatsache gschuldet ist, dass der VfB Hallbergmoos II zweimal spielfrei hatte. Bei der 0:2-Niederlage gegen den SC Massenhausen blieb Tiefenbacher ebenfalls ohne Treffer.