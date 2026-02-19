Gabriel Derikx über seinen Platzverweis, Scherpenberg & 1. FC Lintfort

Derikx Ich habe von der U11 bis zur U15 bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Anschließend bin ich zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Dort habe ich bis zur U23 gespielt. Jedoch wurde der Vertrag nach einem Jahr im beidseitigen Einverständnis aufgelöst. Daraufhin hat sich der VfR Fischeln gemeldet. Heute blicke ich anders darauf. Ein junger Spieler aus der Jugend muss sich erst mal zeigen. Im Nachhinein hätte ich mich vielleicht anders entschieden.