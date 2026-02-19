Gabriel Derikx über seinen Platzverweis, Scherpenberg & 1. FC Lintfort

Herr Derikx, haben Sie die 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf und Ihren Platzverweis innerhalb von nur acht Minuten mittlerweile verdaut?
Gabriel Derikx zählt in dieser Saison zu den Leistungsträgern beim SV Scherpenberg. Seit dem Trainerwechsel beim Landesliga-Zweiten blüht der 28-Jährige richtig auf. Was sich geändert hat und wieso eine Rückkehr zu seinem alten Klub, dem 1. FC Lintfort, nicht ausgeschlossen ist.
Herr Derikx, haben Sie die 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf und Ihren Platzverweis innerhalb von nur acht Minuten mittlerweile verdaut?
Gabriel Derikx Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich komme in den letzten zehn Minuten rein, um der Mannschaft zu helfen. Beim Elfmeter treffe ich den Gegner nicht am Kopf. Bei der zweiten gelben Karte sehe ich meinen Gegenspieler nicht mal, weil er aus meinem Rücken kommt.
Sind Sie sauer auf den Schiedsrichter?
Derikx Sauer nicht, aber ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht nach zwei Fouls runterfliege – vor allem, weil ich meinen Gegenspieler ja gar nicht gesehen habe. Ich habe schon mal Rote Karten bekommen, aber so schnell und unglücklich eine Gelb-Rote Karte zu erhalten, so etwas habe ich in meinem Fußballer-Leben noch nicht erlebt.
Sie haben ja schon einiges erlebt in ihrer Karriere. 139 Landesliga-Spiele liegen hinter Ihnen und auch Einsätze in der Junioren-Bundesliga. Weshalb ging’s dort nicht weiter?
Derikx Ich habe von der U11 bis zur U15 bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Anschließend bin ich zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Dort habe ich bis zur U23 gespielt. Jedoch wurde der Vertrag nach einem Jahr im beidseitigen Einverständnis aufgelöst. Daraufhin hat sich der VfR Fischeln gemeldet. Heute blicke ich anders darauf. Ein junger Spieler aus der Jugend muss sich erst mal zeigen. Im Nachhinein hätte ich mich vielleicht anders entschieden.
Anschließend ging’s für Sie das erste Mal zum 1. FC Lintfort. Nach Stationen bei SV Schwafheim und SV Scherpenberg wechselten Sie erneut nach Lintfort. Weshalb endete das Kapitel dort im Sommer?
Derikx Es gab schon eine unschöne Situation und daraufhin Diskrepanzen mit den Verantwortlichen. Ich wurde gegen Scherpenberg auf die Bank gesetzt. Nach diesem Spiel kam Scherpenberg auf mich zu. In dieser Phase ist viel schiefgelaufen, auch von meiner Seite aus. Eigentlich schade. Es war in Lintfort eine geile und erfolgreiche Zeit.
Hört sich so an, als ob Ihre Geschichte dort noch nicht zu Ende erzählt ist?
Derikx Ich bin Lintforter, ich wohne fünf Minuten vom Platz entfernt. Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann wieder für den 1. FC Lintfort aufzulaufen.
Was hat denn trotz anderer Angebote den Ausschlag für den SV Scherpenberg gegeben?
Derikx Es gab ein paar Angebote, aber manches war zu weit weg. In Scherpenberg kannte ich bereits Emirhan Karaca, Stefan Kapuscinski und Baha sowie Bugra Arslanboga aus Lintforter Zeiten. Außerdem hatte ich bereits mit Trainer Sven Schützek kurze Zeit zusammengearbeitet.
Apropos Sven Schützek. Nach der 0:5-Niederlage in Goch übernahm er das Traineramt. Unter ihm haben Sie bis zur Speldorf-Partie 15 Spiele lang nicht verloren. Was hat er anders gemacht?
Derikx Wir können wieder befreiter Fußball spielen. Unter Christian Mikolajczak musste ich sehr viel defensiver denken. Das hat mich gehemmt und mir meine Stärken im Offensivspiel genommen. Vielleicht sind wir auch mit dem defensiven System von Mikolajczak nicht klargekommen. Wir haben viel Qualität. Sven hat gute Ansprachen und weiß, wie er uns motivieren kann.
Was ist für den SV Scherpenberg in dieser Saison noch möglich und was sind Ihre persönlichen Ziele?
Derikx Ich will mich weiter verbessern, offensiv wie defensiv, und viele Scorerpunkte sammeln. Es wäre toll, mit dem SV Scherpenberg aufzusteigen. Das Ziel hat der Verein ja schon seit geraumer Zeit. Ich würde gerne meinen Anteil dazu leisten. Ich glaube, dass wir die Relegation schaffen können. Das Spiel gegen Speldorf war hoffentlich ein Ausrutscher. Spitzenreiter Bottrop ist schwer einzuholen. Die Mannschaft ist zu konstant.
Nachdem Sie in der Vorbereitung nicht so viel Einsatzzeit bekamen, glauben Sie, dass Sie fit genug sind für die Rückrunde?
Derikx Zuletzt bin ich krankheitsbedingt ausgefallen. Unser Athletiktrainer macht uns aber fit. Natürlich muss ich jetzt etwas aufholen, aber ich würde sagen, dass ich nach meiner Sperre wieder 90 Minuten im Tank habe.
