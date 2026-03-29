Gabriel Boscher lässt glückliche Gäste jubeln

Dank eines Last-Minute-Tores und einer starken Torhüterleistung feierte die SGM beim Gastspiel auf dem Laupheimer Kunstrasenplatz einen glücklichen Auswärtssieg. Dabei musste Trainer Carlo Werner wieder auf eine ganze Reihe von Stammspielern verzichten.

Die erste Chance des Spiels hatten nach wenigen Minuten die Gastgeber, als ein Angreifer nach einem Steckpass allein aufs Gästetor zumarschierte, beim Abschluss aber an SGM-Keeper Sebastian Schütte scheiterte. Die SGM kam nach etwa einer viertel Stunde zu ihrer ersten Gelegenheit, dabei ging ein Schuss von David Reisch nach einem Eckball aber deutlich übers Tor. Danach verlief das Spiel ausgeglichen, keine der beiden Teams konnte zunächst weitere Offensivakzente setzen. In der 27. Minute dann aber doch die SGM-Führung: Nach einem gelungenen Zusammenspiel von Jens Fackler, Paul Möhrle und Niklas Villinger gelang diesem mit Hilfe des Gegners das 0:1. Im weiteren Verlauf übernahmen aber die Hausherren mehr und mehr das Kommando, bis auf einen Schuss, der knapp übers Gehäuse ging, hatten sie aber trotz Überlegenheit keine großen Möglichkeiten. Die zweite Hälfte begann mit einer großen Kopfballchance der Einheimischen, die aber erneut knapp das Ziel verfehlte. Die Platzherren drückten nun vehement auf den Ausgleich, die Werner-Elf kam in dieser Phase kaum zu Gegenangriffen. In der 58. Minute rettete erneut Sebastian Schütte aus kurzer Distanz und kurz darauf flog wieder ein Kopfball nur knapp an seinem Tor vorbei. Auf der Gegenseite bot sich nach einem Eckball die Chance für Niklas Villinger, doch sein Versuch per Kopf entschärfte der Schlussmann. Etwa 20 Minuten vor Schluss bugsierte Sebastian Schütte mit einem tollen Reflex einen Schuss noch über die Latte. In der 77. Minute gelang dann aber der Heimelf mit einem Flachschuss doch der verdiente 1:1 Ausgleich. Turbulent wurden dann die Schlussminuten: Zunächst scheiterten der eingewechselte Florian Villinger und Tobias Gümbel mit einer Doppelchance am Torhüter bzw. einem Abwehrbein. Auf der Gegenseite strich ein Schuss der Heimelf nur knapp übers Tor und fast im Gegenzug kam Tobias Gümbel noch mal zu einer Gelegenheit, die aber ebenfalls nichts einbrachte. Als die vierminütige Nachspielzeit schon fast abgelaufen war gab es aus linker Position an der Strafraumgrenze noch einen Freistoß für die SGM. Trotz des etwas spitzen Winkels setzte Gabriel Boscher diesen zum vielumjubelten Siegtreffer ins lange Eck, wonach die SGM den ersten wie glücklichen Sieg des Jahres feiern konnten.