Gabriel Bertino kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

In Gabriel Bertino kehrt ein alter Bekannter zum FV Lörrach-Brombach zurück. Der 23-Jährige, der mit kurzen Unterbrechungen von der D-Jugend bis zur A-Jugend für den FVLB auflief, "will es noch einmal wissen und kehrt zur neuen Saison zurück ins Grütt", teilte der Landesligist mit. Vom FC Zell wechselte Gabriel Bertino als junger Bursche zum FVLB, wo er in der Saison 2016/2017 in der Oberliga Baden-Württemberg bei den B-Junioren (U17) zum Einsatz kam. Auch für die A-Junioren des FVLB ging er in der U-19-Oberliga auf Torejagd.

"Nach einer längeren beruflich bedingten Pause, möchte er nun seine frühere Torgefährlichkeit nochmals unter Beweis stellen und bereitet sich seit mehreren Wochen individuell auf die kommende Saison vor", so der FVLB. Die sportliche Leitung mit Harald Kleinhans und Antonio Ratto sei überzeugt, "dass der Rückkehrer mit derselben Einstellung und dem gleichen Engagement zu Werke gehen wird, wie man ihn von früher kennt". Dann könne Bertino im offensiven Bereich für ordentlichen Wirbel sorgen.