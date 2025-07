Gabor Boldizar übernimmt Beiertheims Reserve

Wir freuen uns mitteilen zu können das Gabor Boltizar die zweite Mannschaft des SVK als verantwortlicher Trainer übernehmen wird.

Gabor Boldizar war in der Vergangenheit erfolgreich im Jugendbereich tätig unter anderem als U15 Trainer in Daxlanden wo im der Aufstieg in die Kreisliga gelang und zuletzt als U19 Trainer bei der SG Siemens Karlsruhe.

Auch im Herrenbereich war Gabor bereits aktiv und zwar vor 11 Jahren als Spielertrainer bei Grünwinkels Reserve.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit !

Die Abteilungsleitung Fußball.