"Gab Handlungsbedarf": Haching holt Keeper von Ligakonkurrenten Regionalliga Bayern

Neuer Rückhalt: Maurice Dehler wechselt vom Regionalligisten SpVgg Bayreuth in den Hachinger Sportpark. – Foto: SpVgg Unterhaching

Der 22-jährige Torhüter kommt vom Ligakonkurrenten Bayreuth. Die SpVgg Unterhaching verlor ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck mit 2:3.

Unterhaching – Der Start in die Rückrunde der Regionalliga Bayern rückt für die SpVgg Unterhaching näher und beim jüngsten Testspiel gegen Wacker Innsbruck kristallisierten sich die ersten Personalien für eine Stammmannschaft heraus. Beim 2:3 (0:1) auf dem Kunstrasenplatz in Brannenburg gegen den österreichischen Drittligisten präsentierten sich beim Regionalliga-Zweiten einige Stammkräfte der Vorrunde, zudem waren einige der Winterneuzugänge an Bord. Darunter befand sich Torhüter Maurice Dehler, der den derzeit am Knie verletzten Stammtorwart Erion Avdija vertrat und in den ersten 45 Minuten des Testspiels sein Debüt im Hachinger Trikot feierte. Der vom Ligakonkurrenten Bayreuth zu den Hachingern gewechselte 22-Jährige ist als Ergänzung des Torhüterkaders mit Avdija, José Kohler, Jakub Staniek und Alexander Coenen eingeplant. Sollte Avdija bis zum Auftakt am 20. Februar beim FC Bayern nicht wieder rechtzeig fit sein, besitzt Sven Bender mit dem in Dillingen an der Donau aufgewachsenen Dehler eine weitere Option für seine Mannschaft.

„Es gab eindeutig Handlungsbedarf, nachdem wir im Torwartteam von U19, U21 und Profis aktuell einige Ausfälle haben, teils auch längerfristig. Deshalb mussten wir auf dieser Position noch einmal nachlegen. Wir sind froh, dass wir mit Maurice einen Torwart bekommen, der einerseits gut ausgebildet ist und andererseits aufgrund der Situation in Bayreuth kurzfristig zur Verfügung stand”, so Hachings Sportdirektor Markus Schwabl über den einstigen Jugendtorwart in den Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern sowie beim FC Ingolstadt. Beim Testspiel in Benders Heimat Brannenburg kamen sowohl Rückkehrer Christoph Ehlich als auch der jüngst von den FC Bayern Amateuren verpflichtete Angreifer Richard Meier zum Einsatz. Der neue Stürmer schoss bei seinem Haching-Debüt noch kein Tor, die beiden Treffer in dem intensiven Test zum zwischenzeitlichen Hachinger 1:2 sowie 2:3 erzielten Tim Hannemann (63.) und der von einer Verletzung wiedergenesene Jorden Aigboje (72.).