Gab es Affenlaute? Aufarbeitung nach Spielabbruch dauert an

Wiesbaden. Das frühe Spielende der Kreisoberliga-Partie SC Gräselberg gegen FV Delkenheim am 9. November beim Stand von 0:1 um die 25. Minute beschäftigt die Richter und sorgt für ein schiefes Bild in der Tabelle. Im Raum steht: In einer Szene an der Außenlinie mit Beteiligung eines dunkelhäutigen Delkenheimer Spielers sollen Akteure der Gräselberger Bank und Zuschauer aus dem SC-Lager den Ball im Aus gewähnt und protestiert haben. Ein SC-Auswechselspieler sah die Rote Karte. Es sollen auch Affenlaute zu hören gewesen sein, führten die Delkenheimer an. Wie es nun sportjuristisch in der Sache weitergeht und warum der Gräselberger Schatzmeister Thomas Sauer "rat- und fassungslos" ist, lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier.