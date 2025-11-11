Gaas trifft umstritten: Beckedorf/Ritterhude siegt erneut gegen WDB

Szene aus dem Hinspiel – Foto: Chris Mehrtens

Ein umstrittener Treffer von Liana Gaas entschied das Duell zwischen der SG WDB und der SG Beckedorf/Ritterhude. Am 12. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West setzten sich die Gäste mit 1:0 durch – wie schon im Hinspiel Anfang August. Für das Team von Trainer Jan-Luca Grobe war es der neunte Sieg in Folge.

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr SG WDB SG WDB SG Beckedorf/Ritterhude SG Beckedorf/Ritterhude 0 1 Abpfiff Die Gäste starteten konzentriert und bestimmten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit. „Im ersten Durchgang ist es uns leider nicht gelungen, einen vernünftigen Zugriff auf das Spiel zu bekommen“, sagte WDB-Trainer Chris Mehrtens. Seine Mannschaft sei „in vielen Aktionen eine Sekunde zu spät“ gewesen, zudem habe die Offensive „kaum zur Entfaltung“ kommen können. „Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und erspielten sich mehrere Chancen zur Führung“, erklärte Mehrtens.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ausgeglichener. WDB stand nun kompakter und zeigte mehr Präsenz. „Wir kamen besser ins Spiel, standen im Kollektiv stabiler und ließen defensiv kaum etwas zu“, so Mehrtens. „Nach vorne erspielten wir uns einige Halbchancen, die jedoch ungenutzt blieben.“ In der 72. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor. Liana Gaas traf zur Führung doch der Treffer sorgte für Diskussionen. „Das 0:1 hätte aus unserer Sicht nicht zählen dürfen“, sagte Mehrtens. „Nach einem klaren Foul an unserer Torhüterin ließ der Schiedsrichter zur Verwunderung unsererseits weiterspielen, wodurch die Gästespielerin den Ball ins leere Tor einschieben konnte.“ In der Schlussphase verteidigte Beckedorf/Ritterhude mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit. „Ein intensives Spiel auf seifigem Platz – wenig Fußball, viel Kampf“, beschrieb Grobe die Begegnung. Sein Team sei „schwer reingekommen“ und habe WDB anfangs „zu viel Raum gelassen“. Danach habe sich die Mannschaft aber „reingearbeitet und das Spiel angenommen“. In der zweiten Hälfte sei es ausgeglichen gewesen. „Wir waren in einem entscheidenden Moment schneller“, sagte Grobe. „Danach haben wir als Team alles reingeworfen, kompakt gestanden und den Sieg mit Leidenschaft verteidigt.“ Für ihn sei es „kein schönes Spiel, aber dennoch ein wichtiger Sieg“ gewesen.