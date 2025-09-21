Gaa erlöst WSV, Bocholt feiert Kantersieg beim KFC, Ratingen stark

In der U19-Niederrheinliga fielen am Wochenende viele Tore - und es gab auch Überraschungen: Der 1. FC Bocholt setzte mit einem 6:1-Auswärtssieg beim KFC Uerdingen 05 ein Ausrufezeichen, während Ratingen 04/19 im Derby gegen den VfB 03 Hilden souverän gewann. Spannend blieb es dagegen in Duisburg, wo der Wuppertaler SV erst in der Nachspielzeit traf. Auch der ETB Schwarz-Weiß Essen und die Sportfreunde Baumberg feierten Heimsiege, während der VfB Homberg und die SG Unterrath auswärts erfolgreich waren. Das war Spieltag 4:
Die Sportfreunde Baumberg entschieden ihre Partie gegen die SG Essen-Schönebeck durch einen Doppelschlag von Brandon Garcia kurz vor der Pause. Der Stürmer traf in der 41. Minute zum 1:0 und erhöhte nur eine Minute. In der zweiten Halbzeit blieb es beim Zwei-Tore-Abstand, sodass die Mannschaft von Trainer Mustafa Kalkan vor 100 Zuschauern den Heimsieg festhielt.
Sportfreunde Baumberg – SG Essen-Schönebeck 2:0
Sportfreunde Baumberg: Julian Busek, Dustin-Karim Laschewski, Agan Murati, Maximilian Bingel (69. Raschid Labari), Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Brandon Garcia (89. Jon Osdautaj), Simon Wozniakowski (80. Arda Günes), Adriano Catalano (75. Nassim Azhil), Fabian Becker (89. Sabir Haddad), Jordan Kinnavong - Trainer: Mustafa Kalkan
SG Essen-Schönebeck: Luc Sandmann, Wiktor Stolc, Shadi Mohamed Salim, Albijon Aljiu (67. Abdullah Alsaho), Jamil Bello, Samuel Pozniak, Melvin Omeragic (60. Kofi Obeng Boateng), Ali Yildiz (60. Bilal Tairovski), Luca Marte, Pascal Ferschen (67. Berzan Alkan), Sekou Souare (67. Rio Allmann) - Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Brandon Garcia (41.), 2:0 Brandon Garcia (42.)
Zwischen dem punktlosen Schlusslicht FSV Duisburg und dem Wuppertaler SV fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Nach torlosen 90 Minuten sorgte der eingewechselte Jean-Luca Gaa in der vierten Minute der Nachspielzeit für den Treffer des Tages. Die Gäste von Trainer Marc Bach nahmen damit alle drei Punkte mit nach Wuppertal. Der WSV ist ungeschlagener Zweiter.
FSV Duisburg – Wuppertaler SV 0:1
FSV Duisburg: Ben Opriel, Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü, Diego Agustin Fritz-Sanchez, Zakaria Bouayad (57. Riski Kapur), Daniel Storch, Sami Hoeke, Caner Yalcindag - Trainer: Burak Feyizoglu
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf (27. Benjamin Otto), Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Fabrice Chana (27. Branislav Veselinovic), Arlind Bajrami, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Nick Scharwächter (46. Sam Sausmikat), Giulio Federico (70. Jean-Luca Gaa), Mehmet Keserci (46. Maxim Lepsy) - Trainer: Marc Bach - Trainer: Oliver Knop
Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jean-Luca Gaa (90.+4)
Beim Spiel in Essen brachte Tom Behle den ETB Schwarz-Weiß Essen in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Behle in der 55. Minute zum 2:0 nach. Nur fünf Minuten später gelang Terisconi Asoh Jatoh Ebanja der Anschlusstreffer für den TSV Meerbusch, der allerdings den Ausgleich nicht mehr erzielte. Die Essener klettern auf Rang fünf, Meerbusch fällt auf Platz neun.
ETB Schwarz-Weiß Essen – TSV Meerbusch 2:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Jonas Oligmüller, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul (95. Adrian Salihu), Maurice Krall (41. Theo Matzel), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz, Mert Dzhelilov (41. Semih Göcmen), Tom Behle, David Weinbender (73. Jarne Julian Henseler), Samuel Emmerich (60. Borys Robert Smolis) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
TSV Meerbusch: Lukasz Konpa, Terisconi Asoh Jatoh Ebanja, Elias Addo (86. Miran Ucar), Nils Lucas, Bojan Stjepanovic (60. Imad Ghait), Pierre Messerschmid, Dian Bilali, Elija Maertin (46. Derek Osei) (79. Jesuane Bunga Mungo), Mohamed Dbouki, Anando Felix Petit (60. Luca Puhl), Gustav Johan Novoszel - Trainer: Marco Wellmann
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tom Behle (13.), 2:0 Tom Behle (55.), 2:1 Terisconi Asoh Jatoh Ebanja (60.)
Das Aufeinandertreffen von SC St. Tönis 1911/20 und VfB Homberg wurde durch ein Tor kurz vor der Halbzeit entschieden. Cristiano Roth Bruno traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zum 1:0 - und das war's dann auch. Der VfB setzte sich durch, weshalb der Fehlstart des Fusionsvereins perfekt ist. St. Tönis steht bei zwei Punkten.
SC St. Tönis 1911/20 – VfB Homberg 0:1
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Greg Ehijie Imoiseza, Lenni Castrop, Etah Maurice Ewane (40. Ramy Kharat), Tom Luca Wolters (46. Antoni Jan Kolodziej), Phil Wanninger, Josiah Opoku Donkor, Noah Canel Yilmaz (73. Henryk Dudek), Marvelous Osadebamwen Idahor Agho, Oumar Sangare (46. Sam Hobert), Steve Wafo (46. Arda-Emin Metin) - Trainer: Jonas Schüler
VfB Homberg: Benedikt Julian Wegerhof, Louis Laroche, Tim Becker, Mentor Gashi, Cristiano Roth Bruno (74. Cavit Seyit Tükel), Taha Sen, Maxim Schäfer (54. Qasem Esper), Harun Ramic, Arlind Zeneli (64. David Gedeon), Agon Qajani (81. Nuri Wiesner), Nellio Fröse (60. Timo Korytowski) - Trainer: Marcel Laroche
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Cristiano Roth Bruno (45.+1)
Zwischen dem KFC Uerdingen 05 und dem 1. FC Bocholt entwickelte sich eine torreiche Begegnung. Die Gäste gingen durch Ensar Celebi früh in Führung (10.), doch nur drei Minuten später glich Bartlomiej Gondek aus. Danach traf Hadi Salman (28.) zur erneuten Führung, ehe ein Eigentor von Abdoulaye Balde (54.) das 1:3 bedeutete. In der Schlussphase erhöhten die Bocholter durch Ashin Zaliyev (79., 87.) und Sam Jansen (81.) auf 6:1 und machten den Kantersieg perfekt. Der FCB nistet sich oben ein, während der KFC unten drin bleibt.
KFC Uerdingen 05 – 1. FC Bocholt 1:6
KFC Uerdingen 05: Nicolas Pullara, Abdoulaye Balde, Luis Balke (63. Kaan Kocak), Mattis Haslach, Andrey Voronin, Muhammed Altinbas (62. Levis kasela Mbona), Timo Schüren, Mustafa Doganci, Bartlomiej Gondek (79. Selim Aslan), Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
1. FC Bocholt: Lutz Breuers, Linus Olthoff, Ensar Celebi (57. Alejandro Alberto Manuel Constantin), Erik Monkos, Temitope Opeyemi Ajiniran (28. Ben Luis Bosserhoff), Sam Jansen, Amar Jalil (74. Ashin Zaliyev), Collin Berg, Samuel Nordmann (46. Joel Oshoke Meickmann), Maurice Epping, Hadi Salman (66. Linus Jost) - Trainer: Udo Geidies
Schiedsrichter: Chakir Naji - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Ensar Celebi (10.), 1:1 Bartlomiej Gondek (13.), 1:2 Hadi Salman (28.), 1:3 Abdoulaye Balde (54. Eigentor), 1:4 Ashin Zaliyev (79.), 1:5 Sam Jansen (81.), 1:6 Ashin Zaliyev (87.)
Die SG Unterrath ging beim VfL Rhede in der 14. Minute in Führung. Dennis Dina erzielte in der 43. Minute den Ausgleich. Das war aber nur ein Dazwischenfunken, denn der Tabellenführer setzte sich im zweiten Durchgang mit 3:1 durch. Die SGU hat damit all ihre Spiele gewonnen - und Aufsteiger Rhede verloren.
VfL Rhede – SG Unterrath 1:3
VfL Rhede: Leland Speck, Nico Belting (67. Felix Keller), Leon Maximilian Brinkmann, Joel Dina, Jamie Lux, Jannis Lamhardt, Tom Jahn (88. Triumf Imri Ademi), Jan Stenneken (76. Milo Erdal Rosendahl), Burak Ayaz (67. Sidan Güngor), Tom Betting, Dennis Dina (79. Ahmad Malik) - Trainer: Niko Laukötter
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 (14.), 1:1 Dennis Dina (43.), 1:2 (63.), 1:3 (90.)
Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 4:0
Ratingen 04/19: Felix Varzandeh, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Marino Moreira Tomljanovic (78. Kerem-Efe Toksöz), Albert Johannes Feller (67. Johannes Esser), Duhan Kücük, Artur Strada (70. Bradley Uchena Forgwe), Noah Bouassaria (83. Chanyi Cho), Hinata Saeki, Noel Nowak, Julian Reich - Trainer: Samir Hanna
VfB 03 Hilden: Luke Sacks, Paolo Chiavelli (67. Davide Sacco), Luca Quintero, Florian Conen, Leo Behrmann (67. Nils Seidler), Tristan Lanzke, Chibuike Lawrence Ezeakor, Lennart Furthmüller (46. Kevin Patten), Wolfgang Osei Otchere, Linus Ogulo, Yassin Bousmayou - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Artur Strada (5.), 2:0 Adam Yakhyaev (33.), 3:0 Noah Bouassaria (70.), 4:0 Hinata Saeki (74.)
4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
5. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Rhede
So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath
So., 28.09.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19
So., 28.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.09.25 11:00 Uhr TSV Meerbusch - FSV Duisburg
