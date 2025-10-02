FZG weiterhin ungeschlagen.

Am vergangenen Sonntag konnte die FZG ihren vierten Sieg in Serie einfahren. Bei der Zweitvertretung aus Büchig ging die Lahr Elf mit einem 3:2 als Sieger vom Platz. Speziell in der ersten Halbzeit, verhinderte Michael Bauer die ein oder andere gute Torchance vom Gegner. Durch die Tore von Marcel Franke und Jannic Petri ging es mit einem 2:1 für die FZG in die Halbzeitpause.

In der 81. Spielminute konnte Christopher Oberst dann durch einen Strafstoß auf 3:1 stellen. Büchig 2 gab sich jedoch nicht auf und konnte in der 87. Spielminute nochmals verkürzen. Rückblickend also drei weitere Punkte und das aus FZG-Sicht bei der bisher spielerisch stärksten Mannschaft in dieser noch jungen Saison. Somit steht man nach wie vor punktgleich mit dem FV Gondelsheim an der Tabellenspitze. Bereits am Freitag empfängt man zum Oktoberfest den TSV Rinklingen. Auch wenn der A-Klassen Absteiger lediglich erst einen Punkt verbuchen konnte, hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass genau solche Spiele (wo die FZG laut aktueller Tabelle der klare Favorit ist) die schwierigsten sind.