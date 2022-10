FzG stellt neuen Spielertrainer vor Daniel Glasnovic bekommt das Zepter in die Hand +++ Santino Kaiser bleibt als Co-Trainer erhalten

Mit Daniel Glasnovic geht die FzG Münzesheim in die restlichen Spiele der Vorrunde - die Zusammenarbeit ist aber nicht nur auf diese kurze Zeit bestimmt.

"Wir sind froh, dass wir einen solch erfahrenen Spieler für das Traineramt für die FzG gewinnen konnten und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass er uns in der jetzigen Situation, aber auch darüber hinaus, weiterhelfen kann", so Sportvorstand Michael Seltsam.

Mit Santino Kaiser an seiner Seite bleibt auch der bisherige Co-Trainer erhalten. "Ich wünsche den beiden ein gutes Händchen und viel Erfolg", so der Funktionär abschließend.