Fynn Müller bleibt beim VfB Fallersleben

Der VfB Fallersleben setzt weiter auf Kontinuität in der Defensive: Fynn Müller wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Vereins tragen. Der 22-fache Einsatzspieler der vergangenen Saison bleibt ein zentraler Bestandteil der Mannschaft – auf und neben dem Platz.

Der VfB Fallersleben kann aufatmen: Fynn Müller, einer der prägendsten Abwehrspieler des Teams, bleibt dem Verein erhalten. Mit 22 Einsätzen in der vergangenen Spielzeit hatte Müller einen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt und ist auch in der laufenden Saison nicht mehr aus der Defensive wegzudenken.

VfB-Trainer und Vereinsverantwortliche loben Müllers Einsatzbereitschaft und Führungsqualitäten: „Fynn hat die VfB-DNA und ist ein absolutes Vorbild in Sachen Zweikampfführung und Einstellung. Auch abseits des Platzes ist er für sein Team da – ein echter Führungsspieler.“