Fynn-Luka Gerken kehrt zu den Sportfreunden Lechtingen zurück

Neuzugang bei SF Lechtingen - Fynn Gerken - – Foto: Fupa

Der Abwehrspieler wechselt vom SV Büren zurück zum Bezirksligisten und verstärkt den Kader für die kommende Saison.

Die Sportfreunde Lechtingen können für die kommende Saison einen Rückkehrer begrüßen: Fynn-Luka Gerken wird erneut das Trikot des Bezirksligisten tragen. Der Verein gab die Rückkehr des Spielers bekannt und setzt damit auf ein bekanntes Gesicht.

Gerken ist im Osnabrücker Fußball kein Unbekannter. Im Jahr 2023 schloss er sich den Sportfreunden Lechtingen an. Zur darauffolgenden Saison wechselte er zum damaligen Landesligisten SSC Dodesheide. Nach einer weiteren Station beim westfälischen Bezirksligisten SV Büren kehrt der Defensivspieler nun nach Lechtingen zurück.