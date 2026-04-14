Fynn-Luca Gerken verstärkt den TV Dinklage!

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Der 1,87 Meter große Linksfuß wechselt im Sommer zum TVD und soll künftig die Defensive stabilisieren. Bereits aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten, damals noch im Trikot des SSC Dodesheide, ist der Verteidiger kein Unbekannter. Zuletzt war der gebürtige Hasberger in der Bezirksliga Westfalen für Büren aktiv. Und er Jugend spielte er für SF Lotte. Über den Bezirksligisten Lechtingen ging es zu Dodesheide. In der laufenden Saison war Gerken dann 16 Mal für Büren im Einsatz und stand dabei 15 Mal in der Startelf.

Gerken überzeugte in mehreren Probetrainings sowohl sportlich als auch menschlich und entschied sich anschließend für den Schritt nach Dinklage. Den ersten Kontakt beschreibt er so: „Aufmerksam auf den TVD bin ich durch Tobi geworden. Ich kannte ihn noch aus seiner Zeit in Lechtingen, wo ich ein paar Mal unter ihm trainiert habe, bevor er nach Bersenbrück gewechselt ist. Über Instagram habe ich dann seine weiteren Stationen verfolgt und schließlich auch viel über seine Arbeit in Dinklage mitbekommen. Umso mehr habe ich mich über seinen Anruf vor ein paar Wochen gefreut.“