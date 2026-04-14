Fynn-Luca Gerken verstärkt den TV Dinklage!

Der TV Dinklage treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und verstärkt sich mit Fynn-Luca „Gecko“ Gerken. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Der 1,87 Meter große Linksfuß wechselt im Sommer zum TVD und soll künftig die Defensive stabilisieren. Bereits aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten, damals noch im Trikot des SSC Dodesheide, ist der Verteidiger kein Unbekannter. Zuletzt war der gebürtige Hasberger in der Bezirksliga Westfalen für Büren aktiv. Und er Jugend spielte er für SF Lotte. Über den Bezirksligisten Lechtingen ging es zu Dodesheide. In der laufenden Saison war Gerken dann 16 Mal für Büren im Einsatz und stand dabei 15 Mal in der Startelf.
Gerken überzeugte in mehreren Probetrainings sowohl sportlich als auch menschlich und entschied sich anschließend für den Schritt nach Dinklage. Den ersten Kontakt beschreibt er so: „Aufmerksam auf den TVD bin ich durch Tobi geworden. Ich kannte ihn noch aus seiner Zeit in Lechtingen, wo ich ein paar Mal unter ihm trainiert habe, bevor er nach Bersenbrück gewechselt ist. Über Instagram habe ich dann seine weiteren Stationen verfolgt und schließlich auch viel über seine Arbeit in Dinklage mitbekommen. Umso mehr habe ich mich über seinen Anruf vor ein paar Wochen gefreut.“
Auch die Eindrücke vor Ort bestätigten ihn in seiner Entscheidung: „Schon in den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, wie strukturiert und professionell der Verein aufgestellt ist. Gleichzeitig hat mich auch das familiäre Umfeld sofort angesprochen. Das Gesamtpaket hat mich letztlich schnell überzeugt. Zudem wurde ich direkt sehr gut in der Mannschaft aufgenommen und habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich bin überzeugt, dass diese junge und lernfähige Mannschaft genau das ist, was ich aktuell für meine Entwicklung brauche.“
Sportlich bringt Gerken viel Flexibilität für die Defensive mit. Über sein Profil sagt er selbst: „Ich bin ein Spieler, der in der linken Defensive sehr flexibel einsetzbar ist. Sowohl auf der linken Seite als auch in der Innenverteidigung fühle ich mich wohl. Als Linksfuß bringe ich viel Laufbereitschaft mit und versuche, das Spiel sowohl defensiv als auch offensiv aktiv mitzugestalten.“
Mit Fynn-Luca Gerken gewinnt der TV Dinklage somit einen vielseitigen Defensivspieler, der sowohl auf als auch neben dem Platz überzeugt hat.