Fynn-Luca Gerken besiegt den Krebs – Zufall rettete sein Leben

Im November 2024 zog sich Gerken beim Training eine scheinbar harmlose Verletzung zu. Doch als die Schmerzen nicht nachließen, nahm er kurzfristig einen freien Termin bei einer Urologin wahr – eine Entscheidung, die sein Leben rettete. Nur zwei Tage später wurde er operiert, zwei Wochen darauf folgte die Gewissheit: Der Tumor war bösartig.

Mit einer Chemotherapie konnte Gerken das Rückfallrisiko von 50 auf unter fünf Prozent senken. Mitte Januar bestätigten Untersuchungen seinen Behandlungserfolg. Gerken hat bereits wieder mit dem Training begonnen und plant, in der Rückrunde für den SSC Dodesheide aufzulaufen. Der Teamgeist half ihm in der schweren Zeit: Nach einem Führungstor gegen Leer liefen seine Mitspieler geschlossen zu ihm – „da wusste ich, dass ich immer die Leute um mich herum habe.“ In den kommenden Monaten stehen für ihn regelmäßige Kontrolluntersuchungen an, doch die Perspektive ist klar: Gerken blickt optimistisch in die Zukunft.