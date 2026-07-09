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Fynn Laermann erhält Chance im Bezirksliga-Team von Viktoria Gmhütte
Der 19-jährige Innenverteidiger rückt aus der U19 in die erste Mannschaft des Bezirksligisten auf
von Michael Eggert · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser
Neuzugang aus der U19 - Fynn Laermann – Foto: Fupa
Der Bezirksligist Viktoria Gmhütte hat den 19-jährigen Abwehrspieler Fynn Laermann in den Kader der ersten Mannschaft berufen. Der Innenverteidiger rückt zur neuen Saison aus der U19 in den Herrenbereich auf und erhält damit die Chance, sich auf Bezirksebene zu etablieren.
Laermann gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Leistungsträgern der A-Junioren. Zu seinen Stärken zählen eine intensive Zweikampfführung, ein ausgeprägtes Antizipationsvermögen sowie ein schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinnen. Darüber hinaus überzeugt er durch sein Stellungsspiel und seine Übersicht, wodurch er gegnerische Angriffe früh unterbinden und den Spielaufbau einleiten kann.
Das Trainerteam von Viktoria Gmhütte sieht den Defensivspieler für die Anforderungen in der Bezirksliga gerüstet und traut ihm eine positive Entwicklung im Herrenfußball zu. Mit der Aufnahme Laermanns in den Kader setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg fort, talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuführen.