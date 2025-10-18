Fynn Laarmann ersetzt Luis Weber in Theesens Tor

Bielefeld. Ein paar Tage hatten die Theesener Zeit zum Verschnaufen. Das 0:5 im Achtelfinale des Westfalenpokal gegen Drittligist SC Verl hat der VfL inzwischen verdaut. Nun steht am Sonntag der Westfalenliga-Alltag an. Theesen gastiert bei der SV Westfalia Soest.

Es eine Begegnung zweier Tabellennachbarn: Theesen hat elf Punkte, Soest zehn. Unterschätzen sollte der VfL die Westfalia nicht. Immerhin hat die Mannschaft von Trainer Dustin Hamel zuletzt beim Topteam RW Maaslingen ein 2:2 eingefahren.

VfL-Coach Engin Acar sagt: „Wir wollen an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.“ Bitter für den VfL ist der Ausfall von Torhüter Luis Weber. Im Spiel beim SC Peckeloh vor zwei Wochen (1:1) hat der Keeper sich das Innenband angerissen. „Der Doc hat gesagt, dass ich sechs Wochen Pause machen soll“, sagt Weber. So bitter die Verletzung auch ist, auf dem Pfosten-Posten sind die Theesener dennoch gut aufgestellt. Fynn Laarmann hat zuletzt gegen Verl eine herausragende Leistung gezeigt. Acar: „Wir vertrauen Fynn voll und ganz. Er ist in einer bestechenden Form. Wir wissen, was er kann und dass er immer alles auf den Platz bringt.“

Partnerseite: NW.de