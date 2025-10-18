 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Beim VfL herrscht trotz der Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Gelassenheit. Denn der 1-B-Keeper hielt schon zuletzt gegen Drittligist Verl stark.
Beim VfL herrscht trotz der Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Gelassenheit. Denn der 1-B-Keeper hielt schon zuletzt gegen Drittligist Verl stark. – Foto: Neue Westfälische

Fynn Laarmann ersetzt Luis Weber in Theesens Tor

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 1
SV Westfalia Soest
VfL Theesen

Beim VfL herrscht trotz der Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Gelassenheit. Denn der 1-B-Keeper hielt schon zuletzt gegen Drittligist Verl stark.

Bielefeld. Ein paar Tage hatten die Theesener Zeit zum Verschnaufen. Das 0:5 im Achtelfinale des Westfalenpokal gegen Drittligist SC Verl hat der VfL inzwischen verdaut. Nun steht am Sonntag der Westfalenliga-Alltag an. Theesen gastiert bei der SV Westfalia Soest.

Es eine Begegnung zweier Tabellennachbarn: Theesen hat elf Punkte, Soest zehn. Unterschätzen sollte der VfL die Westfalia nicht. Immerhin hat die Mannschaft von Trainer Dustin Hamel zuletzt beim Topteam RW Maaslingen ein 2:2 eingefahren.

VfL-Coach Engin Acar sagt: „Wir wollen an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.“ Bitter für den VfL ist der Ausfall von Torhüter Luis Weber. Im Spiel beim SC Peckeloh vor zwei Wochen (1:1) hat der Keeper sich das Innenband angerissen. „Der Doc hat gesagt, dass ich sechs Wochen Pause machen soll“, sagt Weber. So bitter die Verletzung auch ist, auf dem Pfosten-Posten sind die Theesener dennoch gut aufgestellt. Fynn Laarmann hat zuletzt gegen Verl eine herausragende Leistung gezeigt. Acar: „Wir vertrauen Fynn voll und ganz. Er ist in einer bestechenden Form. Wir wissen, was er kann und dass er immer alles auf den Platz bringt.“

Partnerseite: NW.de

Aufrufe: 018.10.2025, 09:30 Uhr
Neue WestfälischeAutor