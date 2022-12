Fynn Eckhardt – Allrounder und Vorbild Fynn Eckhardt kehrte im Sommer vom Oberligisten Germania Ratingen zurück zu seinem Heimatverein SV Budberg. In der neuen Spielklasse musste sich der „Königstransfer“ erst zurechtfinden. Die Winter-Meisterschaft ist für ihn kein Zufall.

Wie schon in der Vorsaison klopfen die Budberger in der laufenden Serie wieder oben an. Nach der ungeschlagenen ersten Jahreshälfte liegt die Wilke-Elf in der Gruppe 4 mit 45 von 51 möglichen Punkten fünf Zähler vor den Verfolgern aus Goch und Moers, die jeweils ein Spiel weniger bestritten haben. Mit 68 Toren stellt der SVB die beste Offensive, beinahe die Hälfte geht auf das Konto von Paul. „Die Statistik ist mit Sicherheit das eine, was viele von außen sehen. Uns als Trainerteam begeistert aber auch der Fortschritt, den jeder Einzelne in diesem halben Jahr fußballerisch und als Mensch gemacht hat“, analysiert Wilke.

Es dauerte es bis zum 25. September, bis er als Einwechselspieler beim Heimsieg gegen Homberg II sein Debüt feierte. Eine Woche später lief Eckhardt erstmals von Beginn an auf und erzielte beim 5:5-Spektakel in Xanten seinen ersten von bisher drei Saisontreffern. Die letzten beiden Spiele des Jahres verpasste er wegen erneut aufgetretener Schmerzen. „Ich hoffe, dass ich die Verletzung im Winter vollumfänglich auskurieren kann“, sagt Eckhardt, der bei seinem alten Verein mit 24 Jahren noch zu den Jüngeren zählte. „Bei uns ist Fynn mit Mitte 20 schon ein erfahrener Hase. Was für ein überragender Typ und guter Fußballer er ist, hat er ab der ersten Minute gezeigt und ist für die jungen Burschen zu einem Vorbild geworden“, sagt Tim Wilke. Der Coach setzt seinen Allrounder vorrangig im zentralen Mittelfeld ein.

Aufgewachsen in Eversael und bis zur U19 bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet, schnürte Eckhardt bis zur D-Jugend schon einmal seine Schuhe für den SVB – und ist seit Kindertagen eng mit seinem Mitspieler Jan Luca Häselhoff befreundet. So schließt sich der Kreis: „Ich habe den Kontakt zum gesamten, sehr familiär geführten Verein nie abreißen lassen. Es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich schon nach einem halben Jahr sehr wohl.“ Dabei konnte der Düsseldorfer, der zweimal die Woche nach Budberg pendelt, seine neuen Teamkollegen zunächst nur auf Krücken kennenlernen. Ausgerechnet in seinem letzten Spiel für Ratingen zog sich Eckhardt einen Ermüdungsbruch im rechten Mittelfuß zu und war somit vier Monate außer Gefecht.

Die hochgerückten ehemaligen A-Jugendspieler Lorenz Delgado, der den langzeitverletzten Stammtorhüter Marc Anders (OP nach Außenmeniskusriss im linken Knie) seit dem ersten Spieltag vertritt und Laurin Severith (Innenverteidigung) erkämpften sich auf Anhieb einen Stammplatz. Auch Frühsenior Oliver Nowak machte mit vier Treffern bereits positiv auf sich aufmerksam.

Beim Blick zurück auf die vergangenen Jahre fällt auf, dass die Budberger in der Rückrunde oft Federn gelassen haben. „Vom Aufstieg spricht bei uns niemand. Wir wollen die Magie beibehalten und den ersten Platz, solange es geht, verteidigen. Das Potenzial in der Mannschaft ist hoch genug, um das zu schaffen“, ist sich Eckhardt sicher. Der Linksfuß möchte über einen möglichen Einbruch in der Rückrunde keinen Gedanken verschwenden. „Der Kader und die Spieler sind in sich so gewachsen. Außerdem sind neben mir einige Neue dabei, die die Situationen der letzten Jahre nicht kennen. Von daher sollte das gar nicht erst nicht in unsere Köpfe kommen.“

Erstes Testspiel am 22. Januar

Vorbereitung Das Fußballjahr 2023 beginnt mit den Hallenstadtmeisterschaften in Rheinberg (8. Januar). Nach dem Trainingsstart am 17. Januar stehen fünf Testspiele auf dem Programm: 22. Januar, 15.30 Uhr, Fichte Lintfort (A); 28. Januar, 17 Uhr, VfB Uerdingen (H); 5. Februar, 15 Uhr, SV Schwafheim (H); 12. Februar, 15 Uhr, PSV Wesel-Lackhausen (A); 17. Februar, 19.30 Uhr, Rhenania Bottrop (A). Am 26. Februar, 15 Uhr, geht es in der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf weiter.