Fynn Breit kehrt zu Lupo Martini Wolfsburg zurück

– Foto: SSV Vorsfelde

USI Lupo Martini Wolfsburg hat mit Fynn Breit einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Innenverteidiger soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität, Qualität und Führungsstärke verleihen.

Nach Angaben des Vereins bringt Breit genau das Profil mit, das für die Defensive gesucht wurde. Besonders hervorgehoben werden seine Ruhe am Ball, sein sauberes Aufbauspiel sowie seine Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus überzeugt der Defensivspieler durch seine Zweikampfstärke, sein Stellungsspiel und seine Spielintelligenz. Er übernimmt Verantwortung auf dem Platz, organisiert seine Mitspieler und sorgt für die notwendige Sicherheit innerhalb der Mannschaft.