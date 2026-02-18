Fyn Claasen – Der ruhende Pol im Mittelfeld des PSV Neumünster von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:06 Uhr · 0 Leser

Fyn Claasen (re., PSV Neumünster) gegen Herdi Bukusu im Halbfinale des Landespokals 2024-25 gegen den VfB Lübeck. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Polizei-Sportverein Union Neumünster darf weiterhin auf die guten Dienste von Fyn Claasen bauen. Claasen verlängerte seinen Vertrag beim Oberligisten um ein weiteres Jahr. Der 28-Jährige ist einer der erfahrenen Mittelfeldspieler des PSV Neumünster, der vor allem für seine defensive Stabilität und seine Leidenschaft im Zentrum bekannt ist.

„Mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Verlässlichkeit steht Fyn Claasen sinnbildlich für Kontinuität und Identifikation beim PSV Union Neumünster. Seine Verlängerung ist ein starkes Zeichen für Stabilität und Zusammenhalt innerhalb des Teams“, verkündete der Verein in seiner Pressemeldung. Verletzungspech in der aktuellen Saison Der klassische Ballverteiler und Abräumer im zentralen Mittelfeld kam in der aktuellen Saison beim Tabellenneunten erst zu drei Einsätzen. Grund waren Verletzungen, die den Rechtsfuß ausbremsten. In seiner bisherigen Karriere hat Claasen nahezu alle Positionen – bis auf die des allerletzten Mannes zwischen den Pfosten – bekleidet.

Fyn Claasen (am Ball, PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Karriere startet in der Jugend von Holstein Kiel Sein fußballerischer Weg begann früh in der Jugend von Holstein Kiel, wo er bis zur U19 spielte. Über die Schleswig-Holstein-Liga führte ihn sein Weg zu verschiedenen Vereinen, darunter VfR Neumünster, TSV Schilksee und SV Eichede, bevor er im Sommer 2019 zum PSV Neumünster wechselte. Dort gehört er seit mehreren Jahren zu den festen Größen im Team. Gute Rolle vor der Abwehr Als defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler ist Claasen, wie schon erwähnt, in erster Linie für die Stabilität vor der Abwehr zuständig. Auf Zweikampfstärke, Balleroberungen, Spielübersicht, Passsicherheit und eine konstante Präsenz im Zentrum darf sich der PSV Neumünster auch in der kommenden Spielzeit freuen.