FVW verpasst den verdienten Punktgewinn in Obereisesheim knapp!

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

1:0 Schmidt 53',

1:1 Disch 67',

2:1 Gültekin 71'

Der FV Wüstenrot verliert sein Auswärtsspiel in Obereisesheim unglücklich mit 1:2.

Ein Unentschieden wäre dass gerechte Ergebnis gewesen.

In der ersten Halbzeit konnten die favorisierten Gastgeber aus Obereisesheim über weite Strecken den Ball nur quer spielen. Eine gut gestaffelte Defensive des FVW ließ keinen Platz und keine Lücke zu. Einzig eine Möglichkeit konnte der VfL im ersten Durchgang verzeichnen, eine Flanke rutschte durch und fiel dem freistehenden Yener auf den Fuß. Dieser war aber selber so überrascht, daß er den Ball knapp am Tor des FVW vorbei setzte.

Auf der anderen Seite hat Djurakovac kurz vor der Pause die Möglichkeit. Der Keeper des VfL kann den Ball nur nach vorne klatschen und Isufi kommt nur eine halbe Sekunde zu spät. Das wäre die Führung für den FVW gewesen.

So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Obereisesheim sucht die Lücke, findet diese aber nicht. Dennoch gehen die Gastgeber in der 53' Minute in Führung. Ein verdeckter Schuss von Schmidt schlägt im langen Eck ein.

Nun wird der FVW offensiver und übernimmt das Spielgeschehen. Michel Disch wird in der 67' Minute eingewechselt. Direkt rollt der nächste Angriff des FVW über Pöllmann, der schickt Glaeske über die rechte Seite. Die Flanke von Glaeske findet den nur Sekunden vorher eingewechselten Michel Disch und dieser versenkt den Ball souverän im Gehäuse des VfL zum viel umjubelden Ausgleich.

Der FVW will nun mehr und wird in dieser Phase zu leichtsinnig. So kann der VfL einen Konter über Gültekin zur erneuten Führung verwerten 71'.

Der FVW kommt nach einer Ecke und dem Kopfball durch Liebendörfer, wieder fast im Gegenzug zum Ausgleich. In der Nachspielzeit bekommt Finn Roth die Chance, wird aber beim Abschluss im Strafraum noch entscheidend gestört.

So bleibt es am Ende beim 2:1 für die Gastgeber.

Spielerisch und qualitativ war der FVW an diesem Sonntag dem Gastgeber absolut ebenbürtig und ein Unentschieden wäre das verdiente Ergebnis gewesen.

Dennoch bleibt dem FVW eine starke Leistung als Mannschaft, auf diese werden unsere Männer nun aufbauen und dann auch den direkten Klassenerhalt eintüten.

Am kommenden Sonntag empfangen wir den TSV Erlenbach II im Wüstenroter Waldstadion.

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald