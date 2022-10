FVW siegreich in Weingarten

Vergangenen Sonntag gastierte der FV Bad Waldsee mit beiden Teams im Argonnenpark beim SK Weingarten.

Im 15:00 Spiel traf mit der „1A“ der Tabellenführer auf das Schlusslicht der Tabelle. Das ein Tabellenplatz wenig aussagen kann, zeigte der SK Weingarten in den ersten 20 Minuten des Spiels. So waren die Gastgeber den Kurstädtlern in diesem Zeitraum keinesfalls unterlegen. Je länger das Spiel aber voranschritt, desto dominanter wurden die Jungs vom FVW. Nach mehreren Großchancen konnte der Verteidiger der Gastgeber den Kopfball von Moritz Lorinser nur noch mit der Hand verteidigen. Der fällige Strafstoß wurde von Lars Stöckler, in der 25. Spielminute, souverän verwandelt. Von diesem Zeitpunkt an war der FVW die deutlich aktivere und dominantere Mannschaft, mehrere Großchancen blieben aber ungenutzt. Es dauerte bis zu 66. Minute, bis der Knoten platzte. Nach einem exzellenten Ball von Robin Olschewski schließt Lars Stöckler ab und trifft erneut. In den letzten 20 Minuten spielt sich das Spiel beinahe ausnahmslos in der Hälfte der Gastgeber ab. In der 72. Spielminute flankt Jannis Ochner auf Max Wiest, welcher den Ball zum 0:3 einnickt. Jannis Ochner war es auch, welcher Moritz Lorinser in der 88. Minute vor dem Tor bediente, der den Ball, für ihn ungewöhnlich, mit dem Fuß über die Linie bringt und somit den 0:4 Siegtreffer erzielt.

Die Jungs der „1A“ dürfen sich über einen verdienten Sieg freuen und sind weiterhin ungeschlagen.