FVW siegreich in Weingarten

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr

Vergangenen Sonntag gastierte der FV Bad Waldsee mit beiden Teams im Argonnenpark beim SK Weingarten.

Nach einem spielfreien Wochenende zuvor, waren die Jungs der „1B“, um das Trainerduo Kraus-Wiest, heiß wieder auf dem Platz zu stehen. Jedoch lag man nach nur 20 Spielminuten bereits mit 1:0 zurück. Die Führung für die Hausherren währte aber nicht lange. In der 25. Spielminute erzielte Louis Stärk den Ausgleich für die Kurstädtler. Die Jungs vom FVW waren spielbestimmend. Trotzdem dauerte es bis zur 60. Spielminute bis Torjäger Tolga Bengi, nach Vorlage durch Louis Stärk, die Gäste mit 1:2 in Führung brachte. Eine Viertelstunde später traf Franz Steiner nach Vorarbeit durch Jan Kreidler zum 1:3. Jan Kreidler war es, der in der 88. Spielminute, nach Vorlage durch Tolga Bengi, mit dem 1:4 Siegtreffer den Deckel drauf machte.