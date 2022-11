FVW siegreich in Bodnegg

Vergangenen Sonntag gastierten die Jungs vom FVW mit beiden Teams beim TSV Bodnegg.

Das Spiel der „1A“ startete um 15:00 Uhr in die Partie. Die Jungs vom FVW waren von Minute eins die spielbestimmende Mannschaft. So traf Luis Manz, nach Vorarbeit, durch Tolga Bengi, in der 22. Spielminute zum 0:1. Die gutstehenden Gastgeber machten es den Kurstädtlern nicht leicht vor das Tor zu kommen. Trotzdem erarbeiteten sich die Jungs vom FVW immer wieder Chancen. Leider konnte der Ball nicht über die Linie gebracht werden. Man scheiterte am gut parierenden Keeper und des Öfteren am Aluminium. Die Gäste blieben die meiste Zeit ungefährlich.

Somit gewann der FVW die Partie verdient, ließ jedoch einige Chancen liegen.