FVW in Team // Relegation // FVW vs. SGM Langenbrettach

*** FVW in Team ***

Bevor es am Dienstag zum finalen Showdown zwischen uns und der SGM Langenbrettach kommt, konnten wir vorab mit unseren beiden Coaches Hansi und Ralf sprechen und Ihnen ein paar Fragen stellen.

An heute startet unser neues "FVW in Team" für Euch.

Viel Spaß beim Lesen!

Interview:

Servus Hansi & Ralf,

Am Dienstag um 18:30 Uhr steht dass entscheidende Relegationsduell gegen die SGM Langenbrettach in Neckarsulm an.

Was könnt Ihr zu unserem kommenden Gegner sagen?

Zu unserem Gegner, der SGM Langenbrettach möchten wir uns nicht äußern. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf uns selbst.

Es zählen jetzt nur noch diese 90+ Minuten. Was vorher war ist Vergangenheit!

Wir haben die erste Relegationsrunde mit 4:2 gewonnen. Seht Ihr es als Vorteil oder Nachteil, das wir schon eine Partie bestreiten mussten?

Wir sehen es als Vorteil an, gerade weil wir vorab schon Relegationsluft schnuppern durften und wir wissen, was auf uns zukommt.

Wie seht ihr die Verfassung unserer Mannschaft vor der Partie?

Die Mannschaft sowie unser Staff Team ist sehr gut drauf und wird die Vorgaben für diese Partie perfekt umsetzen. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel!

Was erwartet Ihr von unserem Anhang am Dienstag?

100% Unterstützung, wie bereits im ersten Relegationsspiel. Ruhe bewahren und jeder erfüllt seine Aufgabe zu 100%. In so einem Spiel können die kleinsten Dinge ausschlaggebend sein. Wir freuen uns auf einen tollen Fußballabend mit Euch und hoffen, dass wir im Anschluss gemeinsam mit Euch, den Klassenerhalt feiern können.

Euer Trainerteam

Hansi & Ralf

Alle in Blau nach Neckarsulm!

Nur der FVW 💙🤍

#diemachtausdemwald

#jetzterstrecht #wirbrennen #WirBleibenDrin #gemeinsamzumklassenerhalt