FVW II gibt im Derby Führung aus der Hand

Für die Jungs vom FVW II stand im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr direkt das Derby beim SV Bergatreute II auf dem Programm.

Beiden Mannschaften brauchten zunächst einige Minuten, um auf dem holprigen Geläuf zurecht zu kommen. In der 15. Minuten gelang den Waldseern dann jedoch ein Durchstoß über A. Madarasz, der auf M. Renz am 16er durchsteckte. Dieser blieb cool vor dem Tor und vollendete zur Führung für die Gäste. In den folgenden Minuten waren diese dann auch besser im Spiel. Dennoch kam der SVB zu zwei Hochkarätern, die der FVW in höchster Not vor der Linie klären konnte.

In Halbzeit 2 hatten die Hausherren dann etwas mehr Spielanteile und hätten in der 65. Minute durch M. Lay ausgleichen können, aber sein Schuss ging aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbei. Der FVW wurde nicht mehr gefährlich vor dem Tor und so stellte der SVB dann durch S. Kloos, welcher nach Chaos im 16er die Kugel im Tor unterbrachte, auf 1:1 (75. Minute). Knappe 10 Minuten später war es dann wieder S. Kloos, welcher die Hausherren mit einem schönen Schuss am 16er Rand in Führung brachte und damit das Spiel drehte.

Der FVW konnte an diesem Spielstand dann nichts mehr ändern und somit konnte der SVB das Derby mit 2:1 für sich entscheiden.