FVS Sulzfeld stellt Trainerteam neu auf!

Der FVS Sulzfeld richtet sein Trainerteam für die kommende Saison 2026/2027 neu aus und setzt dabei auf eine Kombination aus bewährter Arbeit und interner Weiterentwicklung.
Cheftrainer Mario Bilger bleibt dem Verein erhalten und wird auch in der neuen Spielzeit die erste Mannschaft betreuen. „Mario hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet. Er steht sportlich wie menschlich für Stabilität, klare Entwicklung und Teamgeist. Es freut uns sehr, dass er den Weg mit uns weitergeht“, betont Michael Diefenbacher, sportlicher Leiter des FVS Sulzfeld.
Besonders hervorzuheben ist die Situation von Patric Gutknecht, der sich nach vier Jahren im Trainerteam zur neuen Saison zurückzieht. Sein Abschied bedeutet jedoch keinen vollständigen Verlust für den Verein, denn der FVS Sulzfeld hofft, Gutknecht auch zukünftig in einer passenden Rolle einbinden zu können.
„Patric ist in seinem vierten Jahr bei uns und hat enorm viel für den Verein getan. Wir wollen ihn auch darüber hinaus – in welcher Funktion auch immer – sehr gerne an den FVS gebunden halten“, erklärt Diefenbacher.
Auch Bilger äußert sich dankbar: „Patric war in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams. Menschlich wie fachlich werden wir ihn vermissen – aber wir hoffen, dass uns der Weg nicht trennt.“
Die Nachfolge im Trainerstab ist bereits geklärt: Mustafa Kilic, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, rückt zur kommenden Saison in den Trainerstab der Ersten auf. Kilic bringt nicht nur Trainererfahrung, sondern auch eine enge Bindung an den Verein und tiefes Verständnis für die Mannschaftsstruktur mit.
„Die Aufgabe reizt mich sehr. Ich freue mich, gemeinsam mit Mario und dem gesamten Team an der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten. Sulzfeld ist für mich mehr als nur ein Verein – hier steckt viel Herzblut, und ich möchte meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft leisten“, sagt Mustafa Kilic.
Auch Diefenbacher sieht in Kilic die ideale Ergänzung: „Mustafa hat in der Zweiten hervorragende Arbeit abgeliefert. Seine Energie, sein Führungsstil und sein Blick für Spielerentwicklung werden uns enorm weiterhelfen.“
Mit diesen Personalentscheidungen setzt der FVS Sulzfeld ein klares Zeichen: Der Verein baut auf Kontinuität, interne Lösungen und langfristige Entwicklung. Die Verantwortlichen blicken optimistisch auf die kommende Saison und die sportlichen Herausforderungen, die bevorstehen.