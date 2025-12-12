FVS Sulzfeld stellt Trainerteam neu auf!

Cheftrainer Mario Bilger bleibt dem Verein erhalten und wird auch in der neuen Spielzeit die erste Mannschaft betreuen. „Mario hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet. Er steht sportlich wie menschlich für Stabilität, klare Entwicklung und Teamgeist. Es freut uns sehr, dass er den Weg mit uns weitergeht“, betont Michael Diefenbacher, sportlicher Leiter des FVS Sulzfeld.

Besonders hervorzuheben ist die Situation von Patric Gutknecht, der sich nach vier Jahren im Trainerteam zur neuen Saison zurückzieht. Sein Abschied bedeutet jedoch keinen vollständigen Verlust für den Verein, denn der FVS Sulzfeld hofft, Gutknecht auch zukünftig in einer passenden Rolle einbinden zu können.

„Patric ist in seinem vierten Jahr bei uns und hat enorm viel für den Verein getan. Wir wollen ihn auch darüber hinaus – in welcher Funktion auch immer – sehr gerne an den FVS gebunden halten“, erklärt Diefenbacher.

Auch Bilger äußert sich dankbar: „Patric war in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams. Menschlich wie fachlich werden wir ihn vermissen – aber wir hoffen, dass uns der Weg nicht trennt.“