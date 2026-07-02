FVRZ zieht Konsequenzen nach Tumulten im Drittliga-Spitzenduell

Cup-Spiele der Erstliga-Qualifikation sind bekannt +++ Stadtzürcher Drittligist gibt neuen Trainer bekannt +++ Viele Mutationen nach Trainerwechsel beim FC Tuggen +++ Viertligist muss auf Trainersuche

Diessenhofen - Oberwinterthur: Punktabzüge für beide Drittligisten. Der Fussballverband Region Zürich (FVRZ) hat die Konsequenzen aus den Ausschreitungen nach der Drittliga-Aufstiegsfinalissima (wir berichteten) zwischen dem FC Diessenhofen und dem FC Oberwinterthur gezogen. Beide Vereine werden mit einem Abzug von drei Punkten bestraft. An der Tabellenkonstellation ändert dies allerdings nichts: Oberwinterthur bleibt in der Gruppe 5 trotz des Punktabzugs Gruppensieger und steigt in die 2. Liga auf, Diessenhofen verbleibt auf Rang 2. Die beiden nach Spielschluss mit Rot bestraften Akteure wurden gesperrt. Besonders hart trifft es den Torhüter des FC Oberwinterthur, der eine längere Sperre absitzen muss. Zudem ist davon auszugehen, dass beide Vereine vom Regionalverband mit einer Geldbusse belegt wurden. Ein Blick auf die Fairnesswertung zeigt derweil: Die meisten Strafpunkte aller 72 Drittliga-Teams sammelte in der abgelaufenen Saison der FC Thayngen aus derselben Gruppe 5. Mit 228 Strafpunkten führt er diese unrühmliche Rangliste deutlich an.

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Cup-Qualifikation 1. Liga: Freienbach empfängt Wettswil. Zwei Runden haben die Erstliga-Teams jeweils in der Qualifikation zum Schweizer Cup zu überstehen. Bekannt sind nun bereits die Paarungen für die 1. Hauptrunde der Saison 2027/28. Von den Klubs aus der Region Zürich spielen hierbei Tuggen (gegen Schötz), Dietikon (gegen die Black Stars) und Freienbach (gegen Wettswil-Bonstetten) zunächst vor heimischen Publikum. Für Aufsteiger Thalwil geht es nach Muttenz, Kosova muss ins Tessin nach Mendrisio reisen. Die Partien der 1. Runde finden am 17./18. Oktober statt, die zweite Runde ist am 13./14. März 2027 terminiert. Alle Partien auf einen Blick.

FC Witikon: Thrier übernimmt als Cheftrainer. Serkan Yalçinkaya verlässt den FC Witikon. Bereits bekannt ist auch die Nachfolgeregelung. Cyrill Thrier übernimmt das Amt auf die kommende Saison hin. Der 34-Jährige war als Spieler über viele Jahre in der 1. und 2. Liga aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte er während drei Saisons als Co-Trainer beim FC Regensdorf weitere Erfahrung an der Seitenlinie. In dieser Zeit feierte er mit den Furttalern die FVRZ-Cupsiege 2024 und 2026. Derweil ist Yalçinkaya nach nur einer Saison beim Stadtzürcher Drittligisten aus familiären Gründen abgetreten. Unter seiner Leitung belegte die erste Mannschaft in der abgelaufenen Meisterschaft der 3.-Liga-Gruppe 3 den vierten Schlussrang.

FC Tuggen: Eine Verstärkung aus Schweden - und viel Routine bricht weg. Beim FC Tuggen kommt es nach dem Trainerwechsel von Ivan Previtali, der zum FC Baden wechselt, zu Michele Polverino auch im Kader zu einigen Veränderungen. Der Erstligist, der sich in der vergangenen Saison als Gruppenzweiter der Gruppe 3 für die Aufstiegsspiele qualifiziert hatte, verstärkt sich mit Anel Sefer (20, Kriens), Noel Romano (22, Wohlen), Roman Heini (27, Red Star), Dominic Philips (22, Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle/Schweden) sowie Anthony Pinthus (28), der zuletzt während eines halben Jahres pausiert hatte. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge: Alessandro Kräuchi (28, zu Rüthi), Miroslav Dabic (34), Björn Bonthuis (21), Nikola Vasic (23), José Meier (36), Andrei Herlea (33) sowie Luis Rodrigues Benis (35) verlassen den Verein.

FC Neunkirch: Michael Weber tritt wieder ab. Der FC Neunkirch und Trainer Michael Weber gehen nach Saisonende getrennte Wege. Dies vermelden die "Schaffhauser Nachrichten". Der 29-Jährige legt sein Amt aus beruflichen Gründen nieder. Weber hatte die Mannschaft Ende September übernommen, nachdem sich der Verein und Iso Shabani nach nur wenigen Wochen Zusammenarbeit getrennt hatten. In einer schwierigen Phase stabilisierte er das Team und führte es aus der Abstiegszone. Vor allem defensiv zeigte sich der FC Neunkirch unter seiner Leitung deutlich verbessert. Der Klassenerhalt war bereits frühzeitig gesichert, die Meisterschaft schloss das Team auf einem Mittelfeldplatz der Gruppe 5 in der 4. Liga ab. Wer die Nachfolge von Weber antritt, steht noch nicht fest.